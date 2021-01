W ciągu kilku dni powinna rozstrzygnąć się kwestia najbliższej przyszłości Mesuta Oezila. Głos w tej sprawie zabrał menedżer Arsenal Mikel Arteta, który przyznał, że niemiecki pomocnik będzie mógł odejść, jeżeli ewentualny transfer będzie korzystny zarówno dla klubu, jak i dla samego zawodnika.

Odsunięty od zespołu Kanonierów Oezil jest ponownie mocno łączony z opuszczeniem klubu. Według medialnych doniesień, przedstawiciele piłkarza prowadzą w tej sprawie rozmowy między innymi z Fenerbahce Stambuł i DC United. Obie strony nie wykluczają jednak także opcji, w której Oezil pozostanie w Londynie i wypełni swój kontrakt z klubem. Ten obowiązuje do końca obecnego sezonu.

Były reprezentant Niemiec nie znalazł się w kadrze Arsenalu na rozgrywki Premier League i Ligi Mistrzów. Nic nie wskazuje również na to, aby został włączony do zespołu na drugą połowę sezonu 2020/21. Kanonierzy są jednak cały czas zobowiązani do wypłacania piłkarzowi wynagrodzenia w wysokości 350 tysięcy funtów tygodniowo.

– Jeżeli coś zostanie w tym miesiącu ustalone w tej kwestii, to dlatego, że będzie to dobre dla obu stron. Dobre dla Mesuta i jego przyszłości, a także dobre dla klubu. Jeśli tak będzie, to pójdziemy do przodu. Jeżeli tak się nie stanie, to zawodnik pozostanie tutaj – powiedział Arteta, cytowany przez Sky Sports.

– Wiele decyzji w kwestii zawodników musi być podejmowanych cały czas. Czy zagra, czy nie. Wiemy, że jest to bardzo ważny zawodnik, kluczowy w ostatnich latach dla tego klubu. Musiałem jednak podjąć decyzję o pozostawieniu go poza składem. I zrobiłem to. Znałem konsekwencje tego. Teraz kolejną decyzję będziemy musieli podjąć w styczniu – kontynuował Hiszpan.

– Musimy znaleźć balans między tym, co jest najlepsze dla drużyny i klubu, a tym jakie są intencje zawodnika. Musimy spróbować znaleźć rozwiązanie – dodał menedżer Kanonierów.