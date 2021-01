Zwrot akcji w sprawie Oezila. Niemiec blisko nowego klubu

Jeszcze wczoraj wydawało się, że Oezil zmieni Arsenal na MLS, ale według ostatnich doniesień przeniesie się do Fenerbahce.

Powrót do Turcji

Choć Mesut Oezil urodził się w Niemczech, to ma korzenie tureckie. Według doniesień tamtejszych mediów, 31-letni pomocnik niedługo zamieszka w kraju swoich przodków.

Jeszcze wczoraj najbliżej podpisania kontraktu z mistrzem świata z 2014 roku był amerykański klub D.C. United. Saga transferowa zaliczyła jednak kolejny zwrot, gdy do walki o niemieckiego pomocnika włączyło się Fenerbahce. Oezila przekonać miały wspomniane kwestie osobiste, a także kontrakt obowiązujący do 2024 roku.

Nieudana puenta długiej przygody

Mesut Oezil opuści Arsenal po przygodzie trwającej 7,5 roku. Jej początek był bardzo obiecujący, a sam pomocnik pretendował chwilami do miana najlepszego na swojej pozycji w Premier League. Ostatnie lata to już jednak równia pochyła zakończona brakiem uwzględnienia byłego gracza Realu Madryt wśród zawodników uprawionych do gry w rozgrywkach krajowych i Lidze Europy. 32-latek nie krył rozgoryczenia i w październiku wystosował list do fanów. Zapewniał w nim o nieustannej chęci powrotu do gry w barwach Arsenalu. Jak pokazał czas, tego nie udało mu się osiągnąć. Nawet niebotyczna, najwyższa w klubie pensja, jaką otrzymywał pomocnik, nie skłoniła Mikela Artety do przywrócenia go do składu. Oezil spróbuje zatem swoich sił w znacznie słabszej lidze.

Fenerbahce zajmuje obecnie piąte miejsce w tureckiej Super Lig ze stratą dwóch punktów do liderującego Gaziantepu.