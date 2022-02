Źródło: Fichajes/ The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Hiszpańskie media są przekonane, że Chelsea wkrótce znów zgłosi się po Julesa Kounde. Defensor Sevilli został w Andaluzji, bo latem jego pracodawca nie mógł dojść do porozumienia z The Blues. Teraz ma być inaczej, z kolei sam zainteresowany jest gotowy na wyjazd do Londynu.

Jules Kounde planuje opuścić Sevillę po sezonie

Piłkarza interesuje tylko angaż w Chelsea, która dalej jest nim zainteresowana

The Blues właśnie od wykupu Francuza rozpoczną letnie zakupy na rynku

Chelsea czeka na Kounde

Jak twierdzą dziennikarze hiszpańskiego portalu Fichajes, Jules Kounde czeka na wznowienie negocjacji z Chelsea. Zawodnik zamierza opuścić Sevillę podczas letniego okienka i spróbować swoich sił w Premier League. Kilka miesięcy temu The Blues próbowali zakontraktować 23-latka, ale szefowie z Andaluzji finalnie zablokowali ten transfer.

Według najnowszych raportów The Sun, Thomas Tuchel najpierw wzmocni linię defensywny. Wszystko przez potencjalne widmo utraty nawet trzech obrońców, którym kończą się kontrakty. Dalej niepewna jest przyszłość Azpilicuety, Rudigera czy Christensena na Stamford Bridge. Z tego powodu londyńczycy rozpoczną zakupy od sporych wydatków.

Niemiecki szkoleniowiec jest zwolennikiem talentu Kounde. Na wyspach mówi się, że Francuz z marszu mógłby zająć miejsce w wyjściowym składzie, ponieważ w Hiszpanii pracuje na podobnych schematach. Kością niezgody podczas całej operacji zapewne okażą się pieniądze. Jules Kounde jest podstawowym graczem Sevilli, notuje świetne występy, dlatego negocjacje spokojnie mogą rozpocząć się od 60 mln funtów.

