Transferowy hit w pierwszej lidze! Luis Fernandez znalazł nowy klub

Luis Fernandez został nowym zawodnikiem Lechii Gdańsk

Hiszpan podpisał z klubem z Pomorza roczny kontrakt

W zeszłym sezonie był najlepszym strzelcem i największą gwiazdą Wisły Kraków

Sensacyjny transfer gdańszczan

Luis Fernandez w sezonie 2022/2023 był absolutną gwiazdą pierwszej ligi. Najlepszy strzelec Wisły Kraków zgromadził 20 bramek oraz 7 asyst, kilkukrotnie samodzielnie zapewniając swojej drużynie istotne punkty. Jego wygasający kontrakt nie został przedłużony, gdyż obie strony nie dogadały się w kwestii warunków finansowych.

W kontekście przyszłości Hiszpana mówiło się o czołowych klubach Ekstraklasy, a także zagranicznych ofertach. Media sugerowały natomiast, że dla wielu ekip Fernandez jest zwyczajnie za drogi. W środę Lechia Gdańsk, która niedawno trafiła do rąk nowych właścicieli, ogłosiła sensacyjny transfer.

– To wielkie osiągnięcie, że Luis zgodził się dołączyć do zespołu Lechii Gdańsk. Jego przybycie pokazuje jakie są nasze ambicje – jako, że zamierzamy stworzyć na nowo ambitną drużynę, która pozwoli nam wrócić do Ekstraklasy tak szybko, jak to możliwe. Jestem bardzo wdzięczny Luisowi, że zaakceptował to wyzwanie oraz rolę lidera naszej drużyny – mówi prezes klubu Paolo Urfer.

💣 BOOOM! Luis Fernandez Teijero nowym graczem Lechii Gdańsk! 29-letni ofensywny pomocnik z hiszpańskiej Bureli to najlepszy strzelec ostatniego sezonu @_1liga_, w którym zdobył 20 goli i zaliczył 12 asyst.



Komunikat o transferze ✔️ https://t.co/TU9CbUT1wx pic.twitter.com/ieAAVmduui — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) July 12, 2023

