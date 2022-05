PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City w tym tygodniu ogłosił podpisanie kontraktu z Erlingiem Haalandem, który dołączy do drużyny Josepa Guardioli od nowego sezonu. Finalizacja transferu norweskiego napastnika może wywołać efekt domina na rynku transferowym i będzie miał wpływ na przyszłość innych piłkarzy klubu z Etihad Stadium. Takiego zdania jest Fabrizio Romano, który o możliwych ruchach w Manchesterze City mówił będąc goście The Action Network w programie Wondergoal.

Erling Haaland od sezonu 2022/23 będzie zawodnikiem Manchesteru City

Według Fabrizio Romano z klubem z Etihad Stadium po zakończeniu sezonu pożegna się Gabriel Jesus

Transfer Haalanda może mieć również wpływ na przyszłość innych zawodników Manchesteru City

Haaland zatrzyma Kane’a w Tottenhamie

– Transfer Erlinga Haaland był ważny, ponieważ zapoczątkuje domino transferów innych napastników w całej Europy. Jest to bardzo ważny element tego domina – powiedział Fabrizio Romano, który uważa, że wraz z pozyskaniem przez Manchester City Norwega upadła sprawa przenosin na Etihad Stadium Harry’ego Kane’a.

– Zainteresowanie Manchesteru City Harry’m Kane’m jest już zakończone. Latem ubiegłego roku odbywały się ważne negocjacje i Kane był naprawdę blisko z City. Ale Tottenham z Danielem Levy’m na czele był w stanie powiedzieć “nie” atrakcyjnym ofertom. Były one bliskie 130 milionów euro i ze strony Tottenhamu był to duży wysiłek, aby powiedzieć “nie” – kontynuował.

– Ale teraz z tego co wiem, Manchester City jest zadowolony z transferu Erlinga Haalanda i nie zamierza sięgać po żadnego innego napastnika, ponieważ w styczniu pozyskali Juliana Alvareza z River Plate i dołączy do zespołu latem. Sprawa Harry’ego Kane jest już więc zakończona. To pozytywna wiadomość dla Tottenhamu, ponieważ będą mieli szansę zatrzymać go w klubie, wynegocjować warunki nowej umowy – powiedział Romano.

Guardiola musi zdecydować w sprawie Alvareza

Władze Manchesteru City oraz Josep Guardiolą w najbliższych tygodniach będą musieli podjąć decyzję w sprawie przyszłości Juliana Alvareza. – Jestem bardzo ciekawy, co się stanie z Julianem Alvarezem. Czy zostanie w River Plate na wypożyczeniu, może jeszcze na sześć miesięcy, czy też dołączy do razu. Plan był taki, aby dołączył do City już w lipcu, ale teraz oczywiście przyjdzie także Haaland. Wszystko więc zależy od tego, ilu zawodników opuści klub latem. To ważna kwestia – dodał.

Romano: Gabriel Jesus odejdzie z Manchesteru City

Fabrizio Romano wyraża również przekonanie, że z Etihad Stadium latem pożegna się Gabriel Jesus. Brazylijczyk cieszy się dużym zainteresowaniem, ale faworytem do jego pozyskania wydaje się być londyński Arsenal.

– Gabriel Jesus odejdzie z klubu. Jestem całkiem pewny, że tak się stanie. Rozmowy z wieloma klubami już się rozpoczęły, także z jego agentem. Wśród nich jest Arsenal. Odbyli już bezpośrednie rozmowy z reprezentantami zawodnika, wyjaśnili projekt, z którego zawodnika jest całkiem zadowolony. Także w jego przypadku ważną rolę odegra kwestia występów w Lidze Mistrzów, ale transfer do Arsenalu kusi Gabriela Jesusa – powiedział Romano.

– W wyścigu o jego pozyskanie uczestniczy sześć klubów. Ona sam nie zamierza przedłużać kontraktu z Manchesterem City, a wygasa on w czerwcu 2023 roku. Także spodziewam się odejścia Gabriela Jesusa – dodał.

Manchester City liczy na zatrzymanie Sterlinga

Pod dużym znakiem zapytania stoi również przyszłość w klubie z Manchesteru Raheema Sterlinga, którego umowa wygasa latem 2023 roku. Reprezentant Anglii, który był łączony między innymi z Barceloną, cały czas prowadzi rozmowy z klubem na temat podpisania nowej umowy, ale czasu na ich finalizację jest coraz mniej.

– W przypadku Raheema Sterlinga sytuacja jest wciąż otwarta, ponieważ od dłuższego czasu prowadzą z nim rozmowy na temat nowego kontraktu. Jego umowa wygasa latem przyszłego roku, więc dla Manchesteru City kluczowe jest podpisanie nowego kontraktu jeszcze tego lata. Jeżeli tak się nie stanie będą otwarci na rozmowy w jego sprawie z innymi klubami. Wiele klubów jest zainteresowanych, ale teraz Manchester City skupia się na rozmowach z nim na temat nowej umowy – dodał Romano.

