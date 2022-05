PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Fabrizio Romano był gościem The Action Network w programie Wondergoal. Tematyką przewodnią były oczywiście transfery piłkarskie i najbliższe okno transferowe. Romano poruszył także temat Roberta Lewandowskiego, jego sytuacji w Bayernie Monachium i zainteresowania ze strony FC Barcelony.

Robert Lewandowski ciągle jest na celowniku Barcelony – twierdzi Fabrizio Romano

Bayern Monachium chce zatrzymać Polaka, ale Katalończycy też naciskają na transfer

Według Romano decyzja Polaka spowoduje kolejny duży transfer

Robert Lewandowski opuści Bayern?

FC Barcelona od dłuższego czasu śledzi sytuację Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium chciałby zatrzymać Polaka i przedłużyć z nim kontrakt jeszcze o rok, ale z poprzednich doniesień medialnych wynikało, że nasz as nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem.

– Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co tego lata stanie się z Robertem Lewandowskim. To prawda, że Bayern walczy o zatrzymanie go, dyskutując z jego agentem o przedłużeniu kontraktu o rok. Prawdą jest jednak również zainteresowanie ze strony Barcelony, ale także ze strony Polaka. Powiedziano mi, że będą próbować z tym transferem do końca – powiedział Fabrizio Romano w programie Wondergoal na kanale youtubowym serwisu The Action Network.

– Kwestia umowy Lewandowskiego jest naprawdę ważna. Jeśli zostanie w Bayernie, Barcelona będzie musiała poszukać sobie innej dziewiątki. To może być okazja do zaskakującego transferu, bo wiemy, jak kreatywni ludzie pracują w tym klubie – dodał Romano.

– W przypadku, gdy Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu, klub będzie potrzebował dużego transferu, aby mieć wartościowego zawodnika na tę pozycję. Myślę, że to wszystko ma znaczenie, aby zrozumieć, jaki będzie następny zaskakujący ruch – tłumaczył.

Robert Lewandowski jest piłkarzem Bayernu Monachium od 2014 roku. Jego obecny kontrakt z klubem obowiązuje do końca przyszłego sezonu. Bawarczycy robią wiele, aby Polak przedłużył obecną umowę o kolejny rok. To rozwiązanie nie satysfakcjonuje jednak Lewego.