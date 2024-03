IMAGO / Daniel Hambury Na zdjęciu: Timo Werner

Tottenham może wykupić Wernera

Zawodnik trafił do Anglii z Lipska

Jak dotąd zdobył tylko jednego gola

Czy Tottenham wykupi Wernera?

Timo Werner przeniósł się do angielskiej Premier League na początku stycznia. To nie jego pierwsza przygoda z Anglią, bo grał wcześniej w londyńskiej Chelsea. Teraz wspomaga inny klub ze stolicy, czyli Tottenham. Jego liczby nie powalają jednak na kolana, bo Niemiec zdobył jak dotąd tylko jednego gola w siedmiu występach.

Koguty mogą wykupić go po sezonie na stałe, ale nie wiadomo jeszcze czy się na taką opcję zdecydują. Musiałyby wyłożyć na stół 17 milionów euro.

Wypowiedź menedżera Tottenhamu, Ange’a Postecoglou nie rozwiewa w żadnym razie spekulacji w tej sprawie. – W ostatnich tygodniach Timo był dla nas ważny. Wrzuciliśmy go od razu do gry i miał istotny wpływ na tę drużynę. Jestem jednak przekonany, że stać go na jeszcze więcej – ocenił szkoleniowiec Kogutów.