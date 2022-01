Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Adama Traore

Adama Traore wciąż jest zawodnikiem Wolverhamtpon, ale wkrótce może zmienić otoczenie. Co prawda, Wilki odrzuciły już pierwsze zaloty Tottenhamu. Tymczasem Koguty przygotowują ostateczną ofertę, która powinna przekonać władze z Molineux do wydania zgody na transfer.

Tottenham szykuje kolejną ofertę transferową za Adamę Traore

Skrzydłowy jest pewnym punktem Wilków, dlatego negocjacje ciągną się w nieskończoność

Hiszpan zostanie sprzedany tylko wtedy, gdy Koguty spełnia finansowe oczekiwania Wolverhamtpon

Adama Traore priorytetem Antiono Conte

Adama Traore miał być pierwszym wzmocnieniem Tottenhamu pod wodzą Antonio Conte. Jak dotąd, klub nie dokonał żadnego transferu w zimowym okienku. Za kilka dni rynek zostanie zamknięty, stąd to ostatnie chwile, aby zawalczyć jeszcze o podpis Hiszpana.

Z kolei 25-latek nie najgorzej czuje się w Wolverhampton. Wciąż jednak pozostaje otwarty na nowe wyzwania. Do tego jest skłonny podpisać kontrakt ze Spurs, ale na razie kluby nie mogą dojść do porozumienia.

Tottenham and Wolves are nearing a deal for winger Adama Traore, per @TimSpiers pic.twitter.com/yJ4NMePUCo — B/R Football (@brfootball) January 21, 2022

Według Tima Spiersa z The Ahtletic, kością niezgody w negocjacjach są finanse. Wilki oczekują, co najmniej 30 mln funtów. Początkowo ich cena wywoławcza była nawet o 10 mln większa, jednak szybko z niej zrezygnowano. Co ciekawe, pierwsza oficjalna oferta za Traore wyniosła zaledwie 15 mln.

W takiej sytuacji została z automatu odrzucona, ponieważ piłkarz jest nieodłącznym elementem układanki Bruno Lage. Na dodatek tak niska kwota mocno zirytowała obecnego pracodawce Traore. Wydawało się nawet, że to koniec rozmów, lecz jak się okazuje, nie wszystko jeszcze stracone.

Najnowsze raporty wykazały, że Daniel Levy prześle konkretną ofertę do biura na Molineux. Mowa o 25 mln funtów z góry i 5 mln w dodatkowych opłatach. Jest to propozycja, która ma zdecydowanie większe szanse na akceptacje ze strony Wilków. W przypadku, kiedy znów nie zostanie zaakceptowana, Tottenham spróbuje jedynie wypożyczyć atakującego do końca czerwca.

Adama Traore to wychowanek FC Barcelony. Nigdy jednak nie otrzymał szansy debiutu w Blaugranie, dlatego wyjechał do Anglii. Od 2018 r. jest piłkarzem Wolverhampton. Tegoroczna kampania w jego wykonaniu pozostawia już wiele do życzenia. Dotychczas wystąpił w 23 meczach, notując w nich tylko gola.

