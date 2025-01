Tottenham szuka nowego obrońcy. Wytypował trzech kandydatów

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Postecoglou i Skriniar

Skriniar, Tomori czy Adarabioyo – kto wzmocni Tottenham?

Tottenham Hotspur przeżywa trudny sezon pod wodzą Ange Postecoglou, głównie z powodu licznych kontuzji w defensywie. Aby załatać dziury w składzie, klub poszukuje wzmocnień, a na radarze znajdują się trzy nazwiska: Tosin Adarabioyo, Milan Skriniar i Fikayo Tomori, donosi “CaughOffSide”.

Adarabioyo dołączył do Chelsea latem, ale nie zdołał wywalczyć sobie stałego miejsca w podstawowym składzie. Jego doświadczenie w Premier League, zdobyte podczas gry w Fulham, czyni go interesującą opcją dla Kogutów. W wieku 27 lat Anglik mógłby stać się solidnym filarem defensywy Spurs, choć Chelsea może być niechętna do wzmocnienia ligowego rywala.

Kolejną opcją jest Milan Skriniar, który po transferze do Paris Saint-Germain zmagał się z trudnościami. Doświadczony Słowak może wnieść do zespołu stabilność i europejskie doświadczenie, choć nigdy wcześniej nie grał w Premier League, co może być ryzykiem dla klubu z Londynu. Transfer powinien być jednak stosunkowo łatwy do zrealizowania.

Fikayo Tomori, były zawodnik Chelsea, obecnie związany z AC Milan, również przyciąga uwagę Tottenhamu. Angielski obrońca odżył po transferze do Serie A, gdzie znacząco poprawił swoją formę i stał się kluczowym graczem Milanu. Powrót do Premier League mógłby mu pomóc w walce o miejsce w reprezentacji Anglii. Jednak Tomori jest też silnie łączony z Juventusem, a on sam wolałby kontynuować karierę na San Siro.