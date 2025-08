Leao znów łączony z transferem! Angielski gigant ma go na liście

Rafael Leao jest regularnie łączony z transferem do innego klubu. Do walki o gwiazdora Milanu włączył się Tottenham, który umieścił go na liście życzeń - twierdzi "Give Me Sport".

fot. LaPresse Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan jednak straci Leao? Nowy zainteresowany

Tottenham tego lata wzmocnił ofensywę Mohamedem Kudusem, ale to wciąż za mało. Po latach na rozstanie zdecydował się Heung-min Son, który lada moment wyląduje w Stanach Zjednoczonych. Podczas jednego z meczów towarzyskich poważnej kontuzji nabawił się natomiast James Maddison, więc Koguty potrzebują jeszcze przynajmniej jednego jakościowego wzmocnienia. Z przeprowadzką do Londynu łączony jest Jack Grealish, który znajduje się na wylocie z Manchesteru City. Nie jest to natomiast jedyna ciekawa kandydatura.

Tottenham dołączył bowiem do grona zainteresowanych transferem Rafaela Leao. Portugalczyk od lat jest przymierzany do różnych europejskich gigantów, a mimo tego wciąż pozostaje wierny Milanowi. Jak będzie tego lata? Wydawało się, że skrzydłowy ponownie pozostanie na San Siro, ale on sam nie wyklucza zmiany otoczenia. Wcześniej zgłosił się po niego Bayern Monachium – Leao był chętny, natomiast ostatecznie wybór padł na Luisa Diaza.

Teraz Leao znalazł się na liście życzeń Tottenhamu. Londyńczycy udowodnili już tego lata, że nie mają problemu z opłaceniem wielkiej kwoty za transfer. Kluczowe w tym temacie będzie jednak nastawienie Milanu – Massimiliano Allegri nie chce rozstawać się z 26-latkiem, gdyż dostrzega w nim największą gwiazdę i prawdziwego lidera ofensywy.