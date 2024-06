Tottenham Hotspur zaoferował 20 milionów funtów i Giovaniego Lo Celso w zamian za Jacoba Ramseya. Aston Villa odrzuciła jednak tę propozycję - przekazał brytyjski dziennik "The Times".

Źródło: The Times

Źródło: The Times

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jacob Ramsey

Jacob Ramsey trafi do Tottenhamu? Pierwsza propozycja odrzucona

Głównym celem transferowym Tottenhamu Hotspur tego lata jest Eberechi Eze, ale Spurs nie skupiają się tylko na gwieździe Crystal Palace. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjską gazetę “The Times” Koguty w międzyczasie pracują bowiem również nad pozyskaniem Jacoba Ramseya. Co więcej, londyński klub podobno przedstawił już Aston Villi pierwszą ofertę za 23-letniego ofensywnego pomocnika.

Propozycja włodarzy Spurs opiewała na 20 milionów funtów, a dodatkowo w ramach tej transakcji na Villa Park przeprowadziłby się Giovani Lo Celso. Taka oferta nie przekonała jednak drużyny z Birmingham, która nie zgodziła się na przedstawione warunki. Tottenham Hotspur nie poddaje się i w najbliższych dniach najprawdopodobniej będzie kontynuował rozmowy z Aston Villą, która za swojego piłkarza oczekuje 50 milionów funtów.

Lwy mogą być zmuszone do sprzedaży jednego z kluczowych zawodników z uwagi na problemy ze spełnieniem zasad finansowym fair play. Jacob Ramsey w ostatnim sezonie rozegrał 21 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 2 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia ofensywnego pomocnika na 35 milionów euro. Umowa 23-latka z The Villans obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.