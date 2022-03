fot. PressFocus Na zdjęciu: Stefan De Vrij

Tottenham Hotspur zainteresował się poważnie obrońcą Stefanem De Vrijem, sugeruje InterLive. Holenderski defensor broni aktualnie barw Interu Mediolan, z którym ma umowę ważną do końca czerwca 2023 roku.

Mistrz Włoch może wkrótce stracić kluczowego obrońcę

InterLive twierdzi, że lukratywną propozycję dla Stefana De Vrija przygotowuje Tottenham Hotspur

Holenderski obrońca dzięki przeprowadzce do Premier League mógłby liczyć na znaczną podwyżkę

Tottenham chce De Vrija

Tottenham Hotspur od momentu, gdy stery nad tą ekipą przejął Antonio Conte, zmienia się w oparciu o zawodników ściąganych do klubu z Serie A. Ostatnio szeregi The Spurs kosztem Juventusu wzmocnili Dejan Kulusevski oraz Rodrigo Bentancur. Wygląda jednak na to, że to nie koniec wzmocnień londyńczyków z ligi włoskiej.

InterLiver sugeruje, że Tottenham zamierza zarzucić sieci na Stefana De Vrija. Holenderski obrońca miałby trafić do ekipy z Premier League za 25-30 milionów euro. Angielska ekipa jest gotowa zaoferować De Vrijowi umowę na cztery lata z zarobkami na poziomie 6,5 miliona euro rocznie.

Holenderski defensor trafił do Interu w 2018 roku na zasadzie wolnego transferu z Lazio. Wcześniej bronił barw Feyenoordu. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 45 milionów euro. W tym sezonie wystąpił łącznie w 29 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę.

De Vrij od momentu, gdy zasilił szeregi Nerazzurrich, wygrał z tą ekipą mistrzostwo Serie A, a także Superpuchar Włoch. Wcześniej Holender wygrał Supercoppa Italiana jako zawodnik Lazio.

