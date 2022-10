fot. PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Tottenham w dalszym ciągu przejawia zainteresowanie Nicolo Zaniolo. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, więc AS Roma może być wkrótce zmuszona do sprzedaży swojej gwiazdy.

Tottenham był zainteresowany reprezentantem Włoch w trakcie letniego okienka transferowego

W dalszym ciągu znajduje się on na liście życzeń londyńczyków

Jeśli Zaniolo nie przedłuży kontraktu, AS Roma w przyszłym roku będzie zmuszona go sprzedać

Tottenham na zakupach w Rzymie

Jeszcze do niedawna debatowano nad najbliższą przyszłością Nicolo Zaniolo. Latem poważnie zabiegał o niego Tottenham, a w szczególności menedżer Antonio Conte, który był zauroczony umiejętnościami swojego rodaka. Finalnie Włoch został w AS Romie, choć temat jego transferu wraca jak bumerang. Londyńczycy w dalszym ciągu wykazują zainteresowanie ściągnięciem go do siebie.

W poprzednim okienku szeregi rzymian zasilił Paulo Dybala, który z miejsca stał się największą gwiazdą zespołu. Ten ruch negatywnie wpłynął na pozycję Zaniolo, będącego wcześniej tym najważniejszym elementem ofensywy. Jego dyspozycja w obecnym sezonie jest bardzo przeciętna, bowiem w ośmiu występach we wszystkich rozgrywkach zaliczył tylko jedną asystę.

Pomimo tego AS Roma w dalszym ciągu z optymizmem patrzy na możliwość dłuższej współpracy. Kontrakt reprezentanta Włoch obowiązuje do połowy 2024 roku, a włodarze klubu zamierzają zaproponować mu nowe warunki. Trudno w tym momencie przewidywać, jak na swoją przyszłość zapatruje się sam zawodnik, który może zechcieć zmienić środowisko. Jeśli nie zdecyduje się na podpisanie umowy, wówczas AS Roma zostanie zmuszona do sprzedaży w przyszłym roku. Będzie to ostatnia okazja, aby zarobić na tym rozstaniu jakiekolwiek pieniądze.

Tottenham wierzy, że Zaniolo będzie zainteresowany grą w Premier League. Conte przekonuje, że może doprowadzić 23-latka do najwyższej dyspozycji i uwolnić jego ogromny potencjał.