Simon Kjaer

Wszystko wskazuje na to, że Charles De Ketelaere i Simon Kjaer będą do dyspozycji Stefano Piolego w meczu Milanu z Monzą. Mike Maignan nadal trenuje indywidualnie i na jego powrót kibice rossonerich będą jeszcze musieli zaczekać.

Kjaer i De Ketelaere wracają po kontuzjach

Maignan nadal trenuje indywidualnie

AC Milan do liderującego Napoli traci tylko trzy punkty

Lista kontuzjowanych piłkarzy Milanu skraca się

O sytuacji kadrowej Milanu informują dziennikarze włoskiego Sky Sports. Maignan i De Ketelaere trenowali indywidualnie podczas środowych ćwiczeń, ale były zawodnik Club Brugge dołączył do zespołu na część sesji treningowej i jeśli zgodnie z oczekiwaniami jego forma będzie się poprawiać w najbliższym czasie, zostanie włączony do składu na kolejny mecz Serie A.

Simon Kjaer zakończył już treningi indywidualne i w środę trenował z resztą zawodników Milanu. Duński obrońca niemal na pewno znajdzie się w kadrze Milanu na mecz z Monzą.

Według MilanNews.it, Maignan nadal ma szansę dołączyć do zespołu na sobotni mecz ligowy z beniaminkiem Serie A, jednak w jego przypadku występ jest mało prawdopodobny, nawet jeśli znajdzie się w kadrze. Na jego powrót trzeba będzie jeszcze zaczekać kilka dni.

To dobre wiadomości przede wszystkim dla Stefano Piolego, który ze względu na kilka kontuzji w drużynie musiał dokonać wymuszonych roszad w składzie. Mimo to, Rossoneri po porażce z Napoli odnieśli trzyligowe zwycięstwa z rzędu i do liderującego zespołu z Kampanii tracą tylko trzy punkty.

