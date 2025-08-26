Xavi Simons to cel transferowy Chelsea. Gwiazdor postanowił opuścić Lipsk, a przeprowadzka do The Blues jest najbardziej prawdopodobna. Namieszać spróbuje natomiast Tottenham, który również się nim zainteresował.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Xavi Simons

Simons w Chelsea? Tottenham chce o niego powalczyć

Chelsea przed końcem letniego okienka zamierza jeszcze wzmocnić ofensywę. Mówi się nawet o dwóch transferach – stąd poważne zainteresowanie Alejandro Garnacho oraz Xavim Simonsem. Obaj zadeklarowali chęć przeprowadzki na Stamford Bridge, więc The Blues pracują nad ich pozyskaniem. Niewykluczone, że nie uda się sprowadzić obu, a zamiast jednego z nich do zespołu trafi Fermin Lopez, który również znalazł się na liście życzeń. Media sugerują nawet, że Barcelona otrzymała już za Hiszpana ofertę w wysokości 50 milionów euro.

Kibice Chelsea oczekują w głównej mierze transferu Simonsa, uznawanego za wielki talent i jednego z najlepszych piłkarzy Bundesligi. Starał się o niego też Bayern Monachium, ale usłyszał odmowę. Holender zdecydował o opuszczeniu Lipska jeszcze tego lata – potwierdził to sam dyrektor sportowy niemieckiego klubu. Strony prowadzą rozmowy, ale dotąd się nie dogadały. Chelsea planuje zapłacić za niego maksymalnie 60 milionów euro.

Ten ruch nie jest więc przesądzony. Simons może jeszcze wylądować w Premier League, ale w innym zespole. „Caught Offside” sugeruje, że do przechwycenia transferu szykuje się Tottenham, który bada grunt przed przystąpieniem do negocjacji.

Koguty do niedawna zabiegały o Eberechiego Eze, który finalnie postawił na Arsenal. Simons to kolejny kandydat do zasilenia ofensywy i zastąpienia kontuzjowanego Jamesa Maddisona.