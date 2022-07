PressFocus Na zdjęciu: Pau Torres w walce z Salahem

FC Barcelona wciąż liczy się w walce o Julesa Kounde, ale Chelsea ma większe możliwości finansowe. W przypadku fiaska transferu Francuza, Duma Katalonii zamierza ruszyć po Pau Torresa. To etatowy reprezentant Hiszpanii i zawodnik półfinalisty ostatniej edycji Ligi Mistrzów – Villarrealu.

Jules Kounde pozostaje priorytetem Barcelony

Chelsea jest jednak bliżej spełnienia wymagań finansowych Sevilli

Alternatywą dla Francuza pozostaje Pau Torres. Blaugrana wysoko ceni tego lewonożnego obrońcę Villarrealu

Pau Torres planem B Barcelony

FC Barcelona nie zatrzymuje się na rynku transferowym. Możliwe, że jeszcze w czwartek dowiemy się o aktywacji drugiej “dźwigni finansowej”. Ona ma pozwolić nie tylko zarejestrować już kupionych graczy, ale i zakontraktować kilku defensorów. Priorytetem Dumy Katalonii w kontekście środkowych obrońców pozostaje Jules Kounde.

Francuz ma już porozumienie z Blaugraną względem kontraktu indywidualnego, ale o jego usługi zabiega również Chelsea. The Blues zaoferowali już Sevilli 60 milionów euro, ale ta liczy na więcej. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż to londyńczycy znajdują się w znacznie lepszej sytuacji finansowej. Niewykluczone zatem, że 23-latek trafi na Wyspy.

W takim wypadku Barcelona zamierza ruszyć po Pau Torresa. Hiszpan już w przeszłości wzbudził zainteresowanie Blaugrany, a przecież ma za sobą niezwykle udaną kampanię. W niej doszedł wraz z Villarrealem do półfinału Ligi Mistrzów. 25-latek wystąpił w każdym ze spotkań tych rozgrywek. Do tego stoper to pewny punkt reprezentacji Luisa Enrique.

Nie wiadomo jednak, jakiej kwoty oczekuje Żółta Łódź Podwodna. Rok temu bez namysłu odrzuciła 55 milionów euro od Tottenhamu. Wówczas sam Hiszpan chciał zagrać z klubem swojego dzieciństwa w Lidze Mistrzów. Teraz Villarreal czeka “jedynie” Liga Konferencji, ale drużyna nie jest zmuszona do sprzedaży gwiazd. Jeżeli Duma Katalonii zdecyduje się na negocjacje z krajowymi rywalami, musi szykować się na trudne rozmowy.

Torres w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.

Czytaj więcej: Cel Chelsea i Barcelony nie poleciał z drużyną do Portugalii.