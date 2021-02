Zimowe okienko transferowe w czołowych ligach europejskich zostało już zamknięte. Na brak ciekawych transferów nie można było narzekać. Chociaż tak topowych transakcji, jak te z udziałem Alexisa Sancheza, czy Christiana Eriksena z poprzednich lat, nie miały miejsca. Wpływ na to miała oczywiście pandemia koronawirusa, która w dużym stopniu wpłynęła na sytuację finansową w wielu klubach.

Podsumowujemy zimowe okienko transferowe, przedstawiając TOP najgłośniejszych transferów

Jednym z bohaterów zimowej sesji transferowej został reprezentant Polski Arkadiusz Milik

Najbardziej kosztowną transakcją zimy była ta dotycząca Saida Behramy, który zakotwiczył w Premier League. Algierczyk został kolegą klubowym Łukasza Fabiańskiego

Christian Pulisic to jak na razie najdroższy transfer zimy w historii. Amerykanin dołączył do Chelsea w styczniu 2019 roku z Borussii Dortmund. Suma transakcji wyniosła wówczas 64 miliony euro. Chociaż w przeszłości kluby o tej porze roku zmieniali też: Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Eriksen, czy Alexis Sanchez, to żaden z tych zawodników nie kosztował tyle, co 34-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych. W trakcie ostatniego okienka transferowego również ciekawych ruchów nie brakowało, ale rekord nie został pobity.

Martin ODEGAARD (Real Madryt -> Arsenal FC)

Bez wątpienia przeprowadzka Norwega z Realu Madryt do Arsenalu była tym transferem, który wzbudził największe zainteresowanie. Martin Odegaard do ekipy z Londynu trafił na wypożyczenie. Sternicy Kanonierów za transakcję musieli zapłacić dwa miliony euro. Godne odnotowania jest to, że porozumienie między klubami nie zawiera opcji transferu definitywnego z udziałem piłkarza. Ciekawe jest też, że to na barkach Arsenalu spoczywa regulowanie wynagrodzenia zawodnika. W zespole ze stolicy piłkarz ma pomóc w ofensywnych poczynaniach zespołu, mając przyczynić się do tego, że Kanonierzy w kolejnej kampanii grać będą w europejskich pucharach.

Sebastien HALLER (West Ham United -> AFC Ajax)

Amsterdamczycy zimą stracili na rzecz Schalke Klaasa-Jana Huntelaara. Tym samym konieczne było pozyskanie przez Ajax nowego napastnika. Wybór padł na Sebastiena Hallera, który do ekipy z Eredivisie dołączył za 22,5 miliona euro. Chociaż świat zmaga się z pandemią koronawirusa, to nie przeszkodziło to władzom lidera ligi holenderskiej w sfinalizowaniu najdroższego transferu w historii klubu. W trakcie trwającego sezonu Iworyjczyk w szeregach Młotów zdobył trzy bramki w 16 spotkaniach Premier League. Ajax podpisał z Hallerem umowę do końca czerwca 2025 roku.

Moussa DEMBELE (Olympique Lyon -> Atletico Madryt)

Francuski zawodnik jesienią nie należał do kluczowych postaci w zespole Olympique Lyon. Chociaż w trwającej kampanii zdobył tylko jedną bramkę, to chętnych na jego usługi nie brakowało. Ostatecznie Moussa Dembele zakotwiczył w Atletico Madryt. Debiutu jeszcze się nie doczekał. W najbliższym czasie może być o to trudno, bo w wybornej dyspozycji jest Luis Suarez, który pod skrzydła Diego Simeone trafił w trakcie letniego okienka transferowego. Tymczasem Francuz trafił do Atletico na wypożyczenie za 1,5 miliona euro. W porozumieniu między klubami jest możliwość sfinalizowania transferu definitywnego. Wówczas hiszpański klub musiałby wyłożyć na transfer zawodnika 33,5 miliona euro.

Dominik SZOBOSZLAI (FC Salzburg -> RB Lipsk)

20-latek to jeden z tych zawodników, któremu polscy kibice mogą się baczniej przyglądać. Już 25-marca reprezentacja Węgier będzie rywalem Biało-czerwonych w meczu eliminacji do mistrzostw świata. Dominik Szoboszlai to jeden z kluczowych zawodników w ekipie Marco Rossiego. Tymczasem tej zimy ofensywny piłkarz zdecydował się na dołączenie do klubu Bundesligi. RB Lipsk wyłożył na transfer Węgra mniej więcej 20 milionów euro, podpisując z nim kontrakt do 2025 roku. Die Roten Bullen z Szoboszlaim w składzie wyglądają naprawdę imponująco w ofensywie. Mając na uwadze to, że Julian Nagelsmann ma też takich zawodników do dyspozycji jak: Dani Olmo, Emil Forsberg, czy Justin Kluiver, to Bayern Monachium wcale nie może być taki pewny wygrania 10 z rzędu mistrzostwa Niemiec. Wydaje się, że Lipsk może być głównym rywalem Bawarczyków w walce o mistrzowską paterę.

Said BENRAHMA (Brentford -> West Ham United)

Reprezentant Algierii wzmocnił szeregi stołecznej ekipy kilka miesięcy temu, ale było to tylko wypożyczenie, za które West Ham United zapłacił ponad 4 miliony euro. Tymczasem w styczniu sternicy Młotów podjęli decyzję o wykupieniu zawodnika z Brentford za 23,1 miliona euro. Może to jednak trochę dziwić, bo w 13 spotkaniach Premier League środkowy napastnik nie zdobył bramki, notując dwie asysty. Jedyne dwa gole strzelił w Carabao Cup przeciwko Fulham, co miało miejsce w październiku. Niewykluczone jednak, że pewna przyszłość sprawi, że skuteczność zawodnika zostanie odczarowana.

Arkadiusz MILIK (SSC Napoli -> Olympique Marsylia)

Wychowanek Rozwoju Katowice w końcu zmienił klub. Latem Arkadiusz Milik był bliski dołączenia do Juventusu i AS Romy. Ostatecznie jednak żadna z tych transakcji nie doszła do skutku. W przypadku Starej Damy kluczowe było to, że zdymisjonowany z funkcji trenera został Maurizio Sarri. Tymczasem przeprowadzka do Rzymu nie doszła do skutku, gdyż zawodnik nie potrafił porozumieć się w tej sprawie z prezydentem Azzurrich. Napastnik na jesień nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy, więc jedyną okazją do gry były dla niego występy w reprezentacji Polski. Saga transferowa z udziałem 26-latka dobiegła końca 21 stycznia, gdy Milik trafił do OM na wypożyczenie z opcją obowiązkowego transferu definitywnego. Cała operacja ma kosztować 8 milionów euro plus cztery miliony bonusów. Polak będzie zawodnikiem francuskiej ekipy do 2024 roku, mając być jedną z kluczowych postaci w drużynie.

Amad DIALLO (Atalanta BC -> Manchester United)

18-latek to jeden z tych zawodników, który jeszcze jest postacią anonimową. Jeśli jednak zaprezentuje się w szeregach Czerwonych Diabłów na miarę swojego potencjału, to jest mu wróżona świetlana przyszłość. Do angielskiej ekipy zawodnik trafił za 21 milionów euro. W zespole Ole Gunnara Solskjaera ma wzmocnić ofensywę, mogąc grać zarówno na skrzydle, jak i jako wysunięty napastnik. Amad Diallo w swoim pierwszym występie w zespole młodzieżowym Man Utd błysnął skutecznością, zdobywając dwie bramki. Z klubem z Old Trafford zawodnik związał swoją przyszłość do końca czerwca 2025 roku.

Luka JOVIĆ (Real Madryt -> Eintracht Frankfurt)

Serb ma za sobą fatalny czas w Realu Madryt, gdzie nie tylko nie błyszczał skutecznością, ale też nie miał okazji do regularnej gry. Luka Jović podjął zatem decyzję o tym, aby wrócić na wypożyczenie do Eintrachtu Frankfurt. Wygląda na to, że ten ruch był strzałem w dziesiątkę, bo w czterech meczach Bundesligi zawodnik zaliczył już trzy trafienia. Trzeba jednak odnotować, że w umowie między stronami nie ma zapisanej opcji wykupienia zawodnika przez klub z Niemiec. Tym samym latem Jović wróci do stolicy Hiszpanii.

Alejandro GOMEZ (Atalanta BC -> Valencia CF)

Argentyńczyk był zmuszony zmienić klub, ponieważ nie potrafił porozumieć się z Gian Piero Gasperinim. Ostatecznie Alejandro Gomez nie tylko zmienił pracodawcę, ale także ligę, dołączając do Sevilli. Do ekipy z Primera Division zawodnik trafił za 5,5 miliona euro, wiążąc swoją przyszłość z Andaluzyjczykami umową do końca czerwca 2024 roku. W zespole Julena Lopteguiego będzie w zasadzie jedynym cofniętym napastnikiem. O miejsce w składzie może rywalizować między innymi z Lucasem Ocamposem, czy Franco Vazquezem.

Patrick CUTRONE (Wolverhampton -> Valencia CF)

23-latek znów zmienił pracodawcę. Co prawda tylko na zasadzie wypożyczenia, ale jednak. Włoski napastnik będzie kontynuował swoją karierę w Hiszpanii. Valencia w tym sezonie skupia się na walce o ligowy byt. Patrick Cutrone ma natomiast odpowiadać za zdobywanie bramek. Valencia nie zapewniła sobie możliwości wykupienia zawodnika po zakończeniu sezonu.

Jesse LINGARD (Manchester United -> West Ham United)

24-krotny reprezentant Anglii ostatnie pół roku miał nieudane. Jesse Lingard nie zaliczył żadnego występu w lidze, co skutkowało tym, że chciał tej zimy rozstać się z Manchesterem United. W kontekście przyszłości piłkarza wymieniano różne kluby. Ostatecznie Anglik trafił do West Hamu United, mając pomóc Młotom w walce o czołowe lokaty w lidze. Celem londyńczyków jest gra w europejskich pucharach w kolejnej kampanii. Na dzisiaj West Ham ma duże szanse na to, aby znaleźć się w gronie czterech ekip, które będą grały w kolejnym sezonie w elitarnej Lidze Mistrzów.

Sead KOLASINAC (Arsenal FC -> FC Schalke 04)

Powrót Seada Kolasinaca do Niemiec był w powszechnej opinii dużym zaskoczeniem. Tym bardziej że 27-latek zdecydował się na ponowne występy w FC Schalke 04, które broni się przed spadkiem z Bundesligi. Bośniak trafił do drużyny z Veltins Arena na wypożyczenie do końca sezonu, mając wzmocnić defensywę.