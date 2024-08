Todibo naciska na transfer do Juventusu. Stara Dama liczy na promocyjną cenę

Juventus złożył znacznie gorszą ofertę za Jeana-Claira Todibo niż West Ham United, donosi gazeta "Nice-Matin". Mimo to, obrońca OGC Nice zdecydowanie preferuje transfer do Starej Damy. Todibo jest gotów czekać tak długo, jak będzie to konieczne, aby dołączyć do włoskiego klubu.