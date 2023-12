IMAGO/NATANAEL BREWCZYNSKI / 400mm.pl Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków zakończył rok na czwartym miejscu w tabeli Ekstraklasy

W Częstochowie latem doszło do sporych roszad kadrowych

Do transferów dokonanych latem odniósł się Dawid Szwarga

Szwarga ma swoją filozofię. Raków musi działać inaczej

Raków miał latem wiele transferowych informacji dla swoich kibiców. W Częstochowie pożegnano wielu zawodników, ale kadra finalnie została poszerzona. Dawid Szwarga uważa, że wobec gry w pucharach klub musiał być aktywny na rynku.

– Mając świadomość, że teraz będziemy mieć 36 meczów w rundzie, musieliśmy tę kadrę poszerzyć. Uważam, że tak duża liczba transferów była uzasadniona, ale generalnie klub powinien robić wszystko, żeby nigdy więcej do tak dużej liczby transferów nie dochodziło – przekonuje opiekun Rakowa w rozmowie dla TVP Sport.

– Robić wszystko, czyli powiedzmy, niewiele zmieniając kadrę na rundę rewanżową, minimalizując ją o dwa-trzy nazwiska, po to, by w lecie można było zrobić cztery-pięć transferów, a nie znowu 10-12. To po prostu zaburza strukturę i funkcjonowanie drużyny – powiedział Dawid Szwarga, przedstawiając swoją filozofię transferową.

Czytaj także: Exposito rozwiał wszelkie wątpliwości. “Tu jest moje miejsce”