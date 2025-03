fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea zainteresowana pomocnikiem Milanu

Chelsea w tym sezonie walczy o awans do Ligi Mistrzów. Enzo Maresca dopiero buduje drużynę w ramach długoterminowego projektu, dlatego ostateczny wynik nie powinien być kluczowy dla jego przyszłości. Klub skupia się nad wzmocnieniami w kontekście letniego okienka transferowego. Wśród potencjalnych nabytków wymienia się nowego środkowego pomocnika. The Blues pragną zasilić tę formację zawodnikiem klasy światowej, tak aby mieć więcej możliwości przy grze na kilku frontach.

Na liście życzeń Chelsea znalazł się Tijjani Reijnders, który rozgrywa kapitalny sezon. Jest czołowym piłkarzem w całej Serie A, co zaowocowało poważnym zainteresowaniem ze strony europejskich gigantów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W obawie o utratę gwiazdora Milan dogadał się niedawno w sprawie nowej umowy. Została ona przedłużona do 2030 roku, co powinno wykluczać jego ewentualny transfer. Tak się jednak nie dzieje, a wszystko za sprawą rozczarowujących wyników osiąganych w tym sezonie przez zespół. Istnieje spore ryzyko, że Rossoneri nie wywalczą awansu do Ligi Mistrzów i będą zmuszeni do sprzedaży niektórych wartościowych graczy. Liczy na to Chelsea, która chciałaby skorzystać z okazji i sprowadzić reprezentanta Holandii. Na San Siro dojdzie do rewolucji kadrowej, jeśli trwają kampania zakończy się wielkim niepowodzeniem.

Reijnders w tym sezonie uzbierał 12 bramek i 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.