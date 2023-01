Pressfocus Na zdjęciu: Matty Cash

Ogromne problemy kadrowe Chelsea wymuszają na działaczach klubu starania o kolejne transfery. Lista kontuzjowanych zawodników jest bardzo długa, co mocno utrudnia pracę Grahamowi Potterowi. Simon Phillips przekazał, że jedną z opcji transferowych dla The Blues jest Matty Cash.

Wielu piłkarzy Chelsea zmaga się z kontuzjami

The Blues rozważają sprowadzenia zastępstwa dla kontuzjowanego Reece’a Jamesa

Jednym z kandydatów do transferu jest Matty Cash

Stan zdrowia Reece Jamesa problemem dla sztabu szkoleniowego

Chelsea w sezonie 2022/23 mierzy się z wieloma problemami. Zespół jest w potężnym dołku i ma problem z regularnym punktowaniem. The Blues po 17 kolejkach zajmują dopiero 10 miejsce w lidze i odpadli już z pucharu ligi angielskiej i pucharu Anglii. Nałożyły się na to liczne kontuzje podstawowych graczy, dla których w kadrze nie ma jakościowych zmienników.

Jednym z największych problemów jest stan zdrowia Reece’a Jamesa. Reprezentant Anglii był jednym z kluczowych zawodników The Blues, a od wielu miesięcy urazu uniemożliwiają mu regularną grę. W kadrze nie ma on jakościowego zmiennika na wahadle, na czym mocno cierpi cały zespół.

Chelsea skupia się obecnie przede wszystkim na wzmocnieniu ataku, a klub osiągnął w tej sprawie już ustne porozumienie z Atletico. Na Stamford Bridge może wkrótce zawitać Joao Felix. Włodarze myślą jednak również nad sprowadzeniem dodatkowego prawego obrońcy. Kandydatem do tej roli jest Matty Cash.

Informacje o zainteresowaniu The Blues reprezentantem Polski przekazał w poniedziałek Simon Phillips. Udane występy 25-latka w barwach Aston Villi przykuły uwagę angielskiego giganta, choć do transferu jeszcze daleka droga. Innym kandydatem do zastąpienia kontuzjowanego Jamesa jest też Josip Juranovic.

Matty Cash ma kontrakt w Aston Villi ważny jeszcze do końca czerwca 2027 roku. Transfer do Chelsea wiązałby się z dużym wydatkiem dla The Blues. The Villans nie puściliby prawego obrońcy za mniej, niż wynosi jego wartość rynkowa, czyli 22 miliony euro.