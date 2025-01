fot. Pressfocus Na zdjęciu: Krzysztof Kubica

Termalica ściąga kolejnego gracza z Ekstraklasy

Termalica pewnym krokiem zmierza do Ekstraklasy. Po znakomitej rundzie jesiennej jest wyraźnym liderem pierwszoligowej tabeli, z przewagą pięciu punktów nad drugą Arką Gdynia. Wydaje się, że nic nie przeszkodzi niecieczanom w powrocie do elity, gdyż do tej pory radzili sobie zdecydowanie najlepiej. Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia, Marcin Brosz zimą wzmacnia drużynę ciekawymi nazwiskami. Do klubu trafił już Bartosz Kopacz, który opuścił szeregi Zagłębia Lubin. Lider pierwszej ligi jest o krok od drugiego transferu z Ekstraklasy.

Krzysztof Kubica ma zostać nowym piłkarzem Termaliki. Samuel Szczygielski na łamach portalu Meczyki.pl poinformował, że pomocnik przeszedł już testy medyczne, a jego przeprowadzka jest finalizowana. Nie weźmie tym samym udziału w przygotowaniach Motoru Lublin do rundy wiosennej.

24-latek przed sezonem został wypożyczony z Benevento do Motoru Lublin. Jesienią rozegrał w Ekstraklasie zaledwie pięć spotkań, zaś często nie łapał się nawet do kadry meczowej. Wiosną ma spróbować swoich sił na jej zapleczu.

Kubica nie jest dla Brosza obcy. W przeszłości obaj z powodzeniem współpracowali w Górniku Zabrze. Pomocnik w 2022 roku opuścił Polskę na rzecz Benevento, które zapłaciło za niego ponad milion euro. Niespecjalnie sobie tam poradził, notując dla włoskiego klubu łącznie 26 występów.