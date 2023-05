Aurelien Tchouameni może niespodziewanie latem opuścić Real Madryt. Według mediów ze starań o Francuza nie zrezygnował jeszcze Liverpool, który liczy, że uda się przekonać pomocnika do transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Tchouameni zaledwie rok temu trafił do Realu Madryt

Francuz znów może stać się bohaterem głośnego transferu

Liverpool oferuje za pomocnika Królewskich 85 mln euro

Liverpool nadal naciska na transfer Tchouameniego

Tchouameni trafił do Realu Madryt przed rokiem. Francuz był wtedy na celowniku Liverpoolu, ale ostatecznie zdecydował się na transfer do gigantów La Liga. Okazuje się, że The Reds nadal wierzą w sprowadzenie pomocnika na Anfield Road.

Po sezonie z The Reds pożegna się czwórka pomocników, dlatego środek pola drużyny Jurgena Kloppa zostanie całkowicie przemeblowany. Mówi się, że bliski transferu do Liverpoolu jest Mac Alister, ale Argentyńczyk nie będzie jedynym wzmocnieniem.

Liverpool chce wykorzystać fakt, że Real Madryt prawdopodobnie wzmocni Jude Bellingham. Przyjście Anglika na Santiago Bernabeu sprawi, że w środku pola Los Blancos zrobi się ciasno. The Reds w takiej sytuacji planują zaoferować za Francuza aż 85 mln euro.

