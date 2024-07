Tammy Abraham na radarze giganta Serie A

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Juventus rozważa pozyskanie Tammy’ego Abrahama z AS Romy. Informacje te podaje La Gazzetta dello Sport, podkreślając, że Stara Dama bacznie przygląda się angielskiemu napastnikowi jako potencjalnemu wzmocnieniu.

Od momentu dołączenia do AS Romy w 2021 roku, Abraham szybko stał się czołową postacią zespołu dzięki swojej wszechstronności i skuteczności pod bramką. Jednakże rozwój jego kariery został zakłócony przez poważne kontuzje, które znacząco wpłynęły na jego regularność.

Pomimo tych trudności, Juventus dostrzega w Abrahamie napastnika, który mógłby stanowić istotne wzmocnienie ataku. Klub z Turynu zmaga się z problemami w ofensywie, wynikającymi zarówno z kontuzji, jak i niestabilnej formy niektórych napastników. W związku z tym Bianconeri są skłonni przygotować ofertę, która mogłaby przekonać Romę oraz samego zawodnika do transferu.

Tammy Abraham, mimo niejasnej sytuacji zdrowotnej, nadal przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów, co może oznaczać intensywną walkę o jego podpis. Jego potencjalne przybycie do Juventusu mogłoby dodać drużynie nową dynamikę, kluczową do jednoczesnej walki w Serie A i Lidze Mistrzów.

Ponadto pozyskanie Abrahama może okazać się dla Juventusu istotnym krokiem w budowaniu silnej i konkurencyjnej drużyny, szczególnie jeśli napastnik zdoła wrócić do pełnej sprawności i odzyskać formę, którą imponował przed kontuzjami.

