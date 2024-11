Atletico Madryt dołączyło do wyścigu o podpis Takefusy Kubo - donosi Ekrem Konur. Ewentualny transfer na Estadio Metropolitano byłby dla 23-latka powrotem do stolicy Hiszpanii, ponieważ wcześniej był on piłkarzem innego madryckiego klubu - Realu.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Atletico Madryt zarzuciło sieć na Takefusę Kubo

Takefusa Kubo już dawno przerósł Real Sociedad i wydaje się, że przeprowadzka 23-letniego skrzydłowego do lepszego klubu jest tylko kwestią czasu. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że japońskiego gwiazdora mają pod lupą takie ekipy jak Bayern Monachium oraz Tottenham Hotspur. Wygląda na to, że do walki o podpis młodego atakującego właśnie dołączył kolejny europejski gigant.

Ekrem Konur powiadomił bowiem, że sytuację Takefusy Kubo bacznie monitoruje również Atletico Madryt, które szuka wzmocnienia formacji ofensywnej. Gdyby takie przenosiny doszły do skutku, to 39-krotny reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni nawet nie musiałby zmieniać ligi. Żeby ściągnąć Japończyka do siebie, trzeba przyszykować około 60 milionów euro, ponieważ tyle wynosi klauzula odstępnego zawodnika.

Skrzydłowy z powodzeniem występuje dla baskijskiej drużyny od lipca 2022 roku, gdy trafił na Estadio Anoeta za 6,5 miliona euro z Realu Madryt. Warto dodać, że Królewscy nadal posiadają 50% praw do karty zawodniczej 23-latka, więc połowa z kwoty ewentualnego transferu piłkarza powędruje na konto bankowe mistrza La Ligi. Statystyki Takefusy Kubo w Realu Sociedad prezentują się następująco – 101 spotkań, 19 bramek i 14 asyst.