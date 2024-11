Real obejdzie się smakiem? Bajońska oferta dla Trenta Alexandra-Arnolda

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool oferuje fortunę Trentowi Alexandrowi-Arnoldowi

Według najnowszych raportów mediów Trent Alexander-Arnold jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Kontrakt prawego obrońcy z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, więc następnego lata wahadłowy może być do wzięcia na zasadzie wolnego transferu, co rzecz jasna planuje wykorzystać klub z Hiszpanii. Jednak włodarze Czerwonych nie składają jeszcze broni i mają plan na zatrzymanie swojej gwiazdy.

Władze The Reds są bowiem gotowi uczynić 26-latka najlepiej zarabiającym angielskim piłkarzem w Premier League w przypadku przedłużenia umowy między stronami – podaje brytyjski portal “TBR Football”. Dla 31-krotnego reprezentanta Anglii na pewno jest to kusząca perspektywa, choć z drugiej strony jego pragnieniem jest gra u boku Jude’a Bellinghama na Santiago Bernabeu. W tym momencie nie wiadomo, jaką decyzję ostatecznie podejmie gwiazdor.

Trent Alexander-Arnold w koszulce Liverpoolu rozegrał łącznie 325 meczów, zdobył 19 bramek oraz zaliczył 83 asysty. Warto dodać, że wychowanek zespołu z Anfield Road jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, bo oprócz prawego wahadła, z powodzeniem może obskoczyć również środek pola. Boczny defensor z ekipą Czerwonych zdążył już wstawić do gabloty zarówno puchar za wygranie Ligi Mistrzów (2018/2019), jak i trofeum za zwycięstwo w Premier League (2019/2020).

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Trenta Alexandra-Arnolda na około 70 mln euro.