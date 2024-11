Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Tottenham oraz Bayern zainteresowani Takefusą Kubo

Takefusa Kubo od kilku sezonów jest czołowym skrzydłowym w rozgrywkach La Ligi. 23-letni Japończyk imponuje formą w barwach Realu Sociedad. Prawy napastnik jest ceniony na rynku transferowym, a w ostatnich latach był łączony z wieloma europejskimi klubami. Zawodnik wciąż jednak gra dla zespołu z Kraju Basków, co wreszcie może ulec zmianie. Niewykluczone bowiem, że Takefusa Kubo zrobi wkrótce krok naprzód w swojej karierze.

Hiszpański portal “Fichajes.net” ujawnił, że 39-krotny reprezentant Japonii jest monitorowany przez Tottenham Hotspur oraz Bayern Monachium. Koguty potrzebują wzmocnienia linii ataku, co pokazują wyniki ich meczów w aktualnej kampanii. Natomiast Bawarczycy liczą się ze stratą Leroya Sane, którego będzie trzeba kimś zastąpić. W przeszłości Takefusa Kubo był przymierzany również do Liverpoolu. Real Sociedad podobno oczekuje za swojego piłkarza dokładnie 60 milionów euro.

Skrzydłowy z powodzeniem występuje dla baskijskiej ekipy od lipca 2022 roku, gdy trafił na Estadio Anoeta za 6,5 miliona euro z Realu Madryt. Warto dodać, że Królewscy nadal posiadają 50% praw do karty zawodniczej 23-latka, więc połowa z kwoty ewentualnego transferu piłkarza powędruje do stolicy Hiszpanii. Dotychczasowy bilans Takefusy Kubo w Realu Sociedad prezentuje się następująco – 101 spotkań, 19 bramek i 14 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 50 milionów euro.