Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Górnik Zabrze ma szansę na duży zarobek. Rozchwytywany jest Szymon Włodarczyk. O 20-latka zabiega między innymi zespół spoza Europy.

Szymon Włodarczyk ma coraz więcej opcji transferu

O Polaka zabiega mocno amerykański klub

Realne opcje to także europejskie zespoły z Serie A i Bundesligi

Włodarczyk obiektem zainteresowań klubu MLS

W poniedziałek 30 stycznia Górnik Zabrze rozegra pierwszy oficjalny mecz w 2023 roku. Do starcia z Cracovią przygotowuje się Szymon Włodarczyk, który jeszcze w styczniu mógłby zmienić pracodawcę. 20-latek w tym sezonie strzelił bowiem siedem goli, przez co wzbudził zainteresowanie znanych piłkarskich marek. Włodarczyka obserwują między innymi Celtic, czy Freiburg. Jest też zainteresowanie spoza Europy, o czym poinformował Fabrizio Romano, który był gościem na kanale Meczyki w serwisie Youtube.

– W MLS jest ktoś, kto zawiesił na nim oko. Chodzi o City Group. New York Football Club, które jest oczywiście częścią City Group, chce pozyskać tego zawodnika. Są naprawdę agresywni w negocjacjach. Bardzo go chcą. Są przygotowani na to, aby pozyskać go na zasadach transferu definitywnego – przekazał Fabrizio Romano.

Włoski dziennikarz specjalizujący się w tematyce transferów, przyznał, że New York FC ma małe szanse na angaż Włodarczyka. Amerykanom zależy na transferze, ale Polak prawdopodobnie woli zostać jeszcze kilka miesięcy w Zabrzu. Strzelenie jeszcze kilku goli przez 20-latka może zapewnić mu kontrakt w jeszcze silniejszym klubie.

