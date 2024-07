Lech Poznań właśnie potwierdził drugie letnie wzmocnienie. Nowym piłkarzem Kolejorza został Bryan Fiabema. To 21-letni norweski napastnik, który niegdyś szkolił się w akademii Chelsea.

PRiME Media Images / Alamy Na zdjęciu: Bryan Fiabema

Oficjalnie: Bryan Fiabema dołączył do Lecha Poznań

Lech Poznań potwierdził drugie wzmocnienie podczas trwającego letniego okienka transferowego. Do ekstraklasowego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Realu Sociedad przeszedł Bryan Fiabema. 21-letni norweski napastnik zaliczył testy medyczne, a następnie związał się z Kolejorzem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. W umowie zawarto również opcję przedłużenia kontraktu o kolejny sezon.

– Miałem w ostatnim czasie kilka opcji z klubów hiszpańskich. Rozmawiałem jednak z Kristofferem Velde, który powiedział mi sporo dobrych rzeczy o Lechu. Wybrałem ofertę z Polski, bo Lech to duży klub, który co roku aspiruje do gry w Europie. Wiem, że będę miał tutaj możliwość zrobienia kolejnego kroku w mojej karierze – powiedział Bryan Fiabema, cytowany przez oficjalną stronę internetową poznańskiego klubu.

Już oficjalnie ✅ Piłkarzem Lecha Poznań został Bryan Fiabema, który przechodzi do Kolejorza na zasadzie transferu definitywnego z Realu Sociedad. #NowyWTalii pic.twitter.com/vcQmBqiJxj — Lech Poznań (@LechPoznan) July 10, 2024

Młodzieżowy reprezentant Norwegii jeszcze kilka lat temu uchodził za wielki talent, co w 2020 roku zaowocowało przeprowadzką do Chelsea. Bryan Fiabema nie otrzymał jednak szansy w pierwszym zespole The Blues, dlatego minut w seniorskim futbolu najpierw szukał w Realu Sociedad, a teraz poszuka w Lechu Poznań.

Dodajmy, iż wychowanek Tromso IL nawet nie zadebiutował w baskijskiej drużynie – grał jedynie w trzecioligowych rezerwach. Przypomnijmy, że Duma Wielkopolski wczoraj potwierdziła sprowadzenie 22-letniego szwedzkiego środkowego obrońcy, Alexa Douglasa. Włodarze Kolejorza tego lata dokonali więc dwóch transferów.