Lech ma nowego defensora. 22-letni Szwed wzmocnił Kolejorza

Alex Douglas oficjalnie wzmocnił Lecha Poznań. We wtorek szwedzki środkowy obrońca podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Umowa może zostać przedłużona o kolejny rok.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Alex Douglas

Alex Douglas nowym zawodnikiem Lecha Poznań

O możliwym transferze Alexa Douglasa do Lecha Poznań jako pierwszy informował Damian Smyk na łamach Goal.pl już na początku lipca. Szwedzkim defensorem interesował się także Raków Częstochowa oraz duński Silkeborg. Ostatecznie 22-latek zdecydował się dołączyć do drużyny Kolejorza.

Alex Douglas przeniósł się do Lecha Poznań na zasadzie transferu definitywnego z klubu Vasteras SK, występującego w Allsvenskan, czyli najwyższego poziomu rozgrywkowego w Szwecji. Defensor do Poznania przyleciał w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek rozpoczął testy medyczne, które zakończyły się we wtorek. Pozytywny wynik sprawił, że nic nie stało na przeszkodzie, aby obie strony związały się trzyletnim kontraktem.

Douglas jest wychowankiem szwedzkiego klubu IF Brommapojkarna. W wieku 14 lat przeszedł do Hammarby IF. W marcu 2022 roku podpisał kontrakt z Vasteras SK, gdzie przez dwa sezony walczył w Superettan, drugiej lidze szwedzkiej. W 2023 roku awansował do Allsvenskan i w pierwszej części rozgrywek 2024 wystąpił w 12 meczach dla beniaminka.

– Jestem zawodnikiem, który dobrze radzi sobie z piłką przy nodze. Lubię twardy styl gry. Wiem, że Lech ma duży stadion, wielu kibiców i czuć atmosferę klubu w mieście. Teraz chcę jak najszybciej zaaklimatyzować się w drużynie i walczyć z nią o trofea – przyznał Alex Douglas cytowany przez oficjalny serwis Lecha Poznań.

