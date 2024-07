Roberto Carlos Fernandez był poważnie łączony z przejściem do Legii Warszawa. Ten transfer ostatecznie najprawdopodobniej nie dojdzie jednak do skutku, o czym czytamy na portalu Legia.net, który powołuje się na serwis Premiumsportsbo.com.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński - dyrektor sportowy Legii Warszawa

Media: Roberto Carlos Fernandez nie trafi do Legii Warszawa

Roberto Carlos Fernandez w obecnym letnim okienku transferowym miał przenieść się do Legii Warszawa, gdzie wzmocniłby pozycję lewego obrońcy. Wszystko jednak wskazuje na to, że 24-letni wahadłowy z Boliwii ostatecznie nie zasili szeregów stołecznego klubu.

“Przed Copa America zakładano, że Roberto Carlos Fernandez będzie grał w Legii Warszawa, ale po turnieju taka możliwość spadła i na razie zawodnik musi wrócić do Bolivara” – czytamy na portalu “Legia.net”, który powołuje się na boliwijski serwis “Premiumsportsbo.com”.

Wojskowi pomimo poważnego zainteresowania tym defensorem, przez dłuższy czas nie mogli sfinalizować tej transakcji z uwagi na udział piłkarza w rozgrywkach Copa America oraz formalności wizowe. Poza tym zawodnik po turnieju potrzebowałby odpoczynku, a trzecia drużyna Ekstraklasy już jakiś czas temu rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu.

37-krotny reprezentant Boliwii w ostatniej kampanii przebywał na wypożyczeniu w rosyjskim zespole, Bałtika Kaliningrad. Roberto Carlos Fernandez teraz wraca do macierzystego Bolivara, z którym wciąż wiąże go kontrakt obowiązujący do końca grudnia 2024 roku.

Legia Warszawa tego lata pozyskała sześciu nowych piłkarzy. Na Łazienkowską trafili Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Marcel Mendes-Dudziński, Jean-Pierre Nsame, Ruben Vinagre oraz Luquinhas.