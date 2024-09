Szczęsny wśród kandydatów na bramkarza Barcelony. Znany dziennikarz ujawnia

Wojciech Szczęsny znalazł się w gronie kandydatów na nowego bramkarza FC Barcelony, donosi Toni Juanmarti z katalońskiego "Sportu". To dziennikarz dość dobrze poinformowany w temacie Blaugrany.

Szczęsny może wznowić piłkarską karierę, by grać w Barcelonie

Wojciech Szczęsny latem rozstał się z Juventusem, po czym zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery. Wygląda jednak na to, że były reprezentant Polski może wrócić do gry. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media, które widzą w nim zastępcę Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz z powodu kontuzji może już nie wystąpić w tym sezonie, a przynajmniej jego absencja potrwa do wiosny.

FC Barcelona zdaniem “Marki” zdecydowała, że chce znaleźć następcę Ter Stegena. Hansi Flick oraz dyrektor sportowy Deco nie mają wątpliwości, że Inaki Pena potrzebuje rywala i nie można polegać tylko na nim w kontekście obsady bramki na kolejne miesiące. Klub myśli o doświadczonym bramkarzu, który jest wolnym zawodnikiem, aby móc podpisać z nim kontrakt mimo zamkniętego okienka transferowego.

Wśród rozważanych kandydatów znalazły się znane nazwiska, takie jak Keylor Navas, Claudio Bravo, Jordi Masip, Loris Karius, Wojciech Szczęsny oraz Edgar Badia, donosi “Sport”. Polak już zdążył zareagować na wcześniejsze doniesienia łączące go z FC Barceloną. – Niech Szczęsny się nie wygłupia, tylko kupuje TLK do Barcelony – napisał Mateusz Święcicki w mediach społecznościowych. – Nikt Wam marzyć nie zabroni – odparł z kolei były zawodnik Juventusu. Choć obecnie takie rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobne, aktualnie nie można wykluczyć żadnej opcji.

