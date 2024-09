FC Barcelona zdecydowała ws. następcy Ter Stegena

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Barcelona rozpoczyna poszukiwania następcy Ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen, jeden z filarów obrony FC Barcelony, odniósł poważny uraz w niedzielnym starciu z Villarreal, który prawdopodobnie uniemożliwi mu występy do końca sezonu. Z uwagi na kluczową rolę, jaką pełni w drużynie, jego absencja może mieć duży wpływ na wyniki Blaugrany, szczególnie w kontekście dużych ambicji klubu w La Liga i Lidze Mistrzów.

Z tego powodu dział sportowy klubu z trenerem Hansi Flickiem i dyrektorem sportowym Deco na czele, rozpoczął rozmowy na temat pilnego wzmocnienia pozycji bramkarza. W czasie rozmów Flick i Deco zgodzili się, że poleganie wyłącznie na Inakim Penie i trzecim bramkarzu Anderze Astraladze to zbyt ryzykowna opcja, zwłaszcza że inny rezerwowy bramkarz, Diego Kochen, również jest kontuzjowany i wyłączony z gry na miesiąc.

Barcelona zmuszona jest więc do szybkiej reakcji, ale jeszcze nie zdecydowano, jakiego typu golkipera szukać – czy bardziej doświadczonego zawodnika, czy może kogoś młodszego. Blaugrana ma kilka opcji do rozważenia. Klub może natychmiast pozyskać wolnego bramkarza, a także wykorzystać nadchodzące okienko transferowe w styczniu, choć bardziej prawdopodobny jest scenariusz to doświadczony bramkarz na już. Flick i Deco mają ponownie spotkać się we wtorek, aby przedyskutować dalsze kroki i wybrać odpowiedni profil zawodnika.

Dzięki kontuzji Ter Stegena Barcelona zyskała również pewną elastyczność finansową. Artykuł 77 hiszpańskiego regulaminu pozwala klubowi na wykorzystanie 80% pensji kontuzjowanego zawodnika na nowy transfer, co daje im większą swobodę finansową.

