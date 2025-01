Szalona propozycja Como! Oferowało 40 mln euro za gwiazdę Milanu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Como próbowało pozyskać Theo Hernandeza

Como dopiero co awansowało do Serie A, ale dzięki wsparciu indonezyjskich właścicieli ma ambitne plany na przyszłość. W ostatnich dniach klub miał przedstawić Milanowi ofertę za Theo Hernandeza, licząc na to, że konflikt piłkarza z trenerem Sergio Conceicao ułatwi transfer.

Za próbą sprowadzenia Francuza stał Cesc Fabregas, który miał nadzieję przekonać Hernandeza do przenosin. Jednak zarówno Milan, jak i sam zawodnik, nie byli zainteresowani taką opcją.

Zobacz wideo: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

Mimo odrzucenia oferty Como, na San Siro trwa mała rewolucja kadrowa. Alvaro Morata jest bliski przenosin do Galatasaray, a Francesco Camarda uda się na wypożyczenie do Monzy. Davide Calabria również może opuścić klub – Bologna przedstawiła propozycję transferu, a sytuację komplikuje jego konflikt z trenerem Conceicao.

Jednak w przypadku Theo Hernandeza Milan nie zamierza nawet rozważać rozstania. Francuz pozostaje kluczową postacią zespołu, a Como będzie musiało szukać wzmocnień gdzie indziej. Beniaminek obecnie znajduje się na trzynastym miejscu w tabeli Serie A, ale nad strefą spadkową ma jedynie dwa punkty przewagi, dlatego druga część sezonu zapowiada się bardzo interesująco.