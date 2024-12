Independent Photo Agency Srl / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paolo Zanetti i Karol Świderski

Hellas Verona zainteresowany pozyskaniem Karola Świderskiego

Karol Świderski rundę wiosenną w sezonie 2023/2024 spędził w Hellasie Verona w ramach wypożyczenia z Charlotte FC. Reprezentant Polski rozegrał 15 meczów na włoskich boiskach i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Okazuje się, że w klubie mają dobre wspomnienia z Polakiem.

Jak donosi Gianluca Di Marzio, Hellas intensywnie szuka nowego napastnika. Drużyna wciąż balansuje tuż nad strefą spadkową w Serie A, co wymaga wzmocnień w ofensywie. Zdaniem włoskiego dziennikarza trwają zaawansowane rozmowy dotyczące sprowadzenia Karola Świderskiego do Włoch. Istotnym czynnikiem w tym procesie jest duża sympatia dyrektora sportowego Verony, Seana Sogliano, do talentu i umiejętności polskiego napastnika.

Były snajper Jagiellonii Białystok ma obowiązujący kontrakt z zespołem z Major League Soccer do końca grudnia 2025 roku. W tym roku, po powrocie z Półwyspu Apenińskiego, zdołał zdobyć siedem bramek i zanotować dwie asysty w 15 spotkaniach. Hellas obecnie zajmuje 17. lokatę we włoskich rozgrywkach i ma zaledwie jeden punkt przewagi nad strefa spadkową. Przypomnijmy, iż barwy Hellasu od 2018 roku reprezentuje Paweł Dawidowicz. Obrońca w obecnej kampanii rozegrał dziewięć meczów.