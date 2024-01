"Pracujemy nad tym, żeby w zimowym okienku transferowym napastnik zmienił klub i trafił do Europy" - mówi w rozmowie ze "sport.tvp.pl" Mariusz Piekarski. Karol Świderski w tym sezonie MLS zdobył 15 goli, a to oznacza, że jacyś chętni powinni się na Polaka znaleźć.

Karol Świderski już tej zimy chce opuścić USA

Polak czuje, że jego dalsza gra w MLS nie pozwoli mu się rozwinąć

O potencjalnym transferze mówi teraz jego agent – Mariusz Piekarski

Powrót do Europy?

Ostatnie miesiące są dla Karola Świderskiego całkiem udane. Napastnik dobrze radził sobie w MLS, gdzie w tym sezonie zdobył 15 goli. Do tego dostaje swoje coraz większe szanse w meczach reprezentacji Polski. To pozwala myśleć o powrocie do Europy po ponad dwóch latach spędzonych w USA. Sam piłkarz jest tym bardzo zainteresowany, ale jeszcze trzeba znaleźć odpowiedni klub. O ewentualnej zmianie pracodawcy mówi teraz Mariusz Piekarski – agent napastnika.

– Wokół Karola na razie jest spokojnie. Od zainteresowania do transferu jest daleka droga. Tym bardziej że Charlotte chciałoby zarobić na odejściu Karola. Pracujemy nad tym, żeby w zimowym okienku transferowym napastnik zmienił klub i trafił do Europy – mówi w rozmowie ze “sport.tvp.pl” Piekarski.

– Kiedy coś będzie blisko i Charlotte zaakceptuje warunki, dopiero wtedy przystępujemy do rozmów z Karolem. Myślę, że coś może się wydarzyć dopiero w drugiej połowie stycznia. Kluby mają swoje listy, priorytety transferowe i na pewne sprawy trzeba poczekać. Spodziewałbym się większego ruchu za kilkanaście dni – dodał.

