FC Barcelona chce ruszyć w 2025 roku po napastnika z Serie A

FC Barcelona w tej kampanii prezentuje się bardzo solidnie. Tymczasem serwis GolDigital.com podaje, że do zespołu może trafić nowy napastnik występujący na co dzień w Serie A.

FC Barcelona pracuje nad ofertą w sprawie Khvichy Kvaratskhelii

FC Barcelona w tej kampanii nie ma powodów do narzekania na napastników. Robert Lewandowski oraz Raphinha wywiązują się ze swoich zadań. W każdym razie Katalończycy i tak pracują nad wzmocnieniem w ofensywie. Portal ElGolDigutal.com dał do zrozumienia, że klub z Camp Nou może szukać posiłków do ataku w Serie A.

Źródło twierdzi, że na liście życzeń władz Blaugrany znalazł się Khvicha Kvaratskhelia. Gruzin aktualnie broni barw SSC Napoli. Barca, aby pozyskać zawodnika, jest gotowa wyłożyć 50 milionów euro, a ponadto miałaby włączyć w transakcję Ferrana Torresa. Do ewentualnego transferu z udziałem piłkarza miałoby dojść w 2025 roku. To jeden z głównych celów prezydenta klubu Joana Laporty.

Hiszpański zawodnik nie należy w tym sezonie do kluczowych graczy jednego z gigantów z La Liga. W związku z tym nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Ferrana Torres. Jedna z opcji zakłada też, że piłkarz może wzmocnić Juventus. Klub z Turynu podobno zainteresował się transferem z udziałem piłkarza.

W tej kampanii Kvaratskhelia wystąpił jak na razie w 16 meczach, notując w nich pięć trafień i trzy asysty. Rynkowa wartość 40-krotnego reprezentanta Gruzji wynosi 80 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

