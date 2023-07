IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele nie zaakceptował oferty PSG

W mediach pojawiły się doniesienia, że gracz jest bliski odejścia z Barcelony

Tym spekulacjom zaprzeczyło wielu innych dziennikarzy

Dembele nie zamierza odchodzić z Barcelony

W piątek pojawiły się dość zaskakujące informacje odnośnie Dembele. RMC Sport przekonywało, że Paris Saint-Germain jest gotowe zapłacić 50 mln ero odstępnego Barcelonie, a napastnik zgodził się na przenosiny do Ligue 1.

Zdaniem Gerarda Romero, Javi Miguela czy Loica Tanziego z L’Equipe obecnie nie są prowadzone żadne zaawansowane rozmowy w sprawie transferu Ousmane Dembele. Źródła potwierdzają zainteresowanie paryżan zawodnikiem Blaugrany, ale to wszystko.

Co więcej, Dembele nie jest zainteresowany transferem do PSG. Zawodnik skupia się obecnie na dobrym przygotowaniu do nowego sezonu i myśli o przedłużeniu kontraktu z Barceloną. Ponadto pojawiły się głosy, że wieści o Dembele są powodem prawdopodobnym odejściem Mbappe.

Zobacz również: Transferowa bomba w wykonaniu Barcelony jednak realna?