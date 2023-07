Kataloński Sport uważa, że temat transferu Joao Felixa do FC Barcelony nie jest zamknięty. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, jeśli Duma Katalonii sprzeda swoich zawodników to może zdecydować się na sprowadzenie Portugalczyka.

IMAGO / Irina Hipolito Na zdjęciu: Joao Felix

Felixa marzy o grze dla Barcelony

Blaugrana nie ma jednak możliwości finansowych, by zrealizować transfer

Sytuacja może się zmienić, gdyby z klubu odszedł jeden z ważniejszych graczy

Felix ma jeszcze szansę na transfer do Barcy?

Jakiś czasu temu Joao Felix publicznie przyznał, że marzy o grze dla FC Barcelony. Od tego momentu w mediach pojawiło się wiele spekulacji na temat jego przyszłości i możliwego transferu do Katalonii. Portugalczyk jednocześnie sprawił, że fani Atletico Madryt nie są zbyt przychylnie nastawieni do niego.

Jednak według medialnych doniesień FC Barcelona nie możliwość finansowych, by sprowadzić Felixa na Camp Nou. Ponadto mówi się, że Xavi Hernandez ma inne priorytety i obecnie wolałby wzmocnić pozycję, które rzeczywiście tego wymagają.

Tymczasem jak podaje Sport temat transferu Felixa do Barcelony nie jest zamknięty. Jeśli rzeczywiście z klubu odejdzie Dembele do PSG to Blaugrana może zdecydować się sprowadzić Felixa. Może to nastąpić również w przypadku odejścia innego ważnego gracza.

Zobacz również: Laporta zdradza kulisy niedoszłego transferu Messiego. “Było bardzo blisko”