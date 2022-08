fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo trwa w najlepsze. Włodarze Manchesteru United są powoli zmęczeni postawą Portugalczyka, w związku z czym odejście robi się coraz bardziej prawdopodobne. Jedną z zainteresowanych stron jest Sporting, który zrobi wszystko, aby przekonać go do powrotu.

Cristiano Ronaldo kręci nosem na dalszą grę w Manchesterze United, bowiem pragnie występów w Lidze Mistrzów

Klub jest coraz bardziej zaniepokojony zachowaniem Portugalczyka i rozważa rozstanie

Ściągnąć go do siebie za wszelką cenę chce Sporting

Cristiano wróci do miejsca, w którym zaczynał?

Gdzie ostatecznie wyląduje Cristiano Ronaldo? Takie pytanie zadaje sobie niemal całe środowisko piłkarskie. Do niedawna wydawało się, że Portugalczyk w dalszym ciągu będzie reprezentował barwy Manchesteru United. Trwające letnie okienko transferowe to natomiast niekończąca się saga dotycząca jego przyszłości.

Całe zamieszanie wynika z kaprysu 37-latka, który chce w dalszym ciągu występować i bić strzeleckie rekordy w Lidze Mistrzów. Manchester United nie załapał się do prestiżowych rozgrywek w sezonie 2022/2023, zatem były snajper Realu Madryt i Juventusu kręcił nosem na myśl o pozostaniu na Old Trafford.

Włodarze “Czerwonych Diabłów” również wydają się być coraz bardziej zmęczone postawą i zachowaniem Ronaldo. Początkowo nie rozważano w ogóle transferu, natomiast obecnie o rozstaniu mówi się coraz więcej. Media sugerują wręcz, że może dojść do przedwczesnego rozwiązania kontraktu.

189-krotny reprezentant Portugalii ma jednak problem ze znalezieniem nowego pracodawcy. Wiele klubów rezygnowało na różnym etapie negocjacje, w związku z czym grono zainteresowanych skurczyło się do minimum. Na transfer Ronaldo wciąż naciska Sporting, gdzie dorastał on do dorosłej piłki. Dyrektor sportowy portugalskiego klubu Hugo Viana robi wszystko, aby przekonać go do powrotu.

Problem w realizacji transakcji mogą stanowić finanse. Mocną kartą Sportingu jest niewątpliwie zagwarantowany udział w fazie grupowej Lidze Mistrzów, a także brak innych możliwych kierunków.

