Sporting ustalił wysoką klauzulę. Tyle trzeba zapłacić za Kovacevicia

Vladan Kovacević oficjalnie zamienił Raków Częstochowa na Sporting. Bośniak przeniósł się do Lizbony na zasadzie transferu definitywnego. Lwy od razu wpisały w jego kontrakcie klauzulę odejścia.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Kovacević w Lizbonie. Sporting już się zabezpieczył

Sporting CP potwierdził transfer bramkarza. Nowym zawodnikiem Lwów został Vladan Kovacević, którego sprowadzono z Rakowa Częstochowa. 26-latek definitywnie opuszcza Ekstraklasę i przenosi się do mistrza Portugalii. Ile stołeczny klub zapłaci za Bośniaka? Całość operacji może przekroczyć sześć milionów euro.

– Jestem bardzo szczęśliwy, dumny i zaszczycony, że dołączam do jednego z największych portugalskich klubów. (…) Zdecydowałem się na ten transfer i zaakceptowałem ofertę przeprowadzki bardzo szybko, ponieważ wiem, że Sporting CP to wspaniały drużyna. (…) Nie jest łatwo dołączyć do mistrzowskiej ekipy, ale jestem gotowy na ten krok. (…) bycie tutaj jest jak spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że przyszłość przyniesie nam więcej tytułów – stwierdził golkiper w rozmowie z klubowymi mediami.

– W poprzednim sezonie Raków był bliski udziału w tych rozgrywkach, ale skończyliśmy w Lidze Europy. Teraz będę miał okazję zagrać dla Sportingu i nie mogę się doczekać tego momentu i usłyszenia tutaj hymnu Ligi Mistrzów – dodał 26-latek.

Vladan Kovacević podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku. Sporting od razu zabezpieczył się na wypadek zainteresowania ze strony innych zespołów. Lwy ustalały klauzulę odejścia Bośniaka na 60 milionów euro. To właśnie tyle będzie musiał zapłacić potencjalny nabywca bramkarza.

Zobacz także: Wisła pożegna kolejnych dwóch graczy? Z tego ucieszą się kibice