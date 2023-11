IMAGO / Neal Simpson Na zdjęciu: Eric Dier

Eric Dier jest wychowankiem Sportingu Lizbona

Niewykluczone, że wkrótce historia zatoczy koło

Portugalczycy rozważają bowiem sprowadzenie 29-latka

Eric Dier może wrócić do Sportingu Lizbona

Eric Dier stracił na znaczeniu w Tottenhamie Hotspur – w obecnym sezonie rozegrał tylko 2 mecze, a na boisku spędził łącznie zaledwie 146 minut. Kontrakt środkowego obrońcy z Kogutami kończy się 30 czerwca 2024 roku, a to oznacza, że stoper latem będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.

Z tej sytuacji może skorzystać Sporting Lizbona – dowiedział się portugalski dziennik “O Jogo”. Gdyby doświadczony zawodnik dołączył do zespołu Lwów, to historia zatoczyłaby koło. Defensor jest bowiem wychowankiem klubu z Estadio Jose Alvalade, którego koszulkę przywdziewał do 2014 roku.

49-krotny reprezentant Anglii może się pochwalić 32 spotkaniami w barwach pierwszego zespołu Sportingu Lizbona. Eric Dier dla portugalskiej drużyny zdobył 1 bramkę i zanotował 5 asyst.