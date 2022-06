fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Śpiączka

Bartosz Śpiączka w nowym sezonie wciąż będzie grał w PKO Ekstraklasie. 30-latek podpisał kontrakt z Koroną Kielce, poinformował beniaminek PKO Ekstraklasy w oficjalnym komunikacie. Doświadczony napastnik związał się z nowym pracodawcą umową do końca czerwca 2024 roku.

Korona Kielce potwierdziła kolejny transfer przed startem nowego sezonu

Szeregi Złocisto-krwistych zasilił Bartosz Śpiączka

Wcześniej ekipę z Kielc wzmocnili: Miłosz Trojak, Adam Deja i Hubert Szulc

Korona z nowym napastnikiem

Bartosz Śpiączka rozstał się z Górnikiem Łęczna i zdecydował się na kontynuowanie kariery w Koronie Kielce. 30-letni zawodnik związał się z nowym pracodawcą kontraktem na dwa sezony.

– Wiem po co tutaj jestem. Przyjechałem do Kielc, aby strzelać bramki. Mam nadzieję, że będę zadowalać kibiców. Chcę pomóc drużynie, by zajęła jak najlepsze miejsce w Ekstraklasie – przekonywał Bartosz Śpiączka w rozmowie z oficjalną stroną internetową klubu tuż po sfinalizowaniu transferu.

Śpiączka w poprzedniej kampanii był jednym z najskuteczniejszych polskich piłkarzy w PKO Ekstraklasie. Jako zawodnik Górnika Łęczna zdobył 11 bramek. Ogólnie w najwyższej klasie rozgrywkowej Śpiączka rozegrał 153 mecze, strzelając w nich 37 goli.

Kielczanie nowy sezon ligowy zaczną 16 lipca spotkanie u siebie z Legią Warszawa. Tydzień później drużyna Leszka Ojrzyńskiego na wyjeździe zagra z Cracovią.

