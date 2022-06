fot. Lech Poznań Na zdjęciu: John van den Brom

Lech zorganizował konferencję, podczas której John van den Brom został zaprezentowany jako nowy trener mistrza Polski.

John van den Brom od sezonu 2022/2023 odpowiada za wyniki mistrza Polski

Lech związał się z Holendrem dwuletnią umową

Nowy szkoleniowiec zabrał głos na konferencji prasowej

Nowy trener gotowy na trudne zadanie

Lech stanął niedawno przed trudnym zadaniem, którym było zastąpienie Macieja Skorży na stanowisku trenera. Szkoleniowca opuszczającego klub z powodów rodzinnych, zastąpił John van den Brom. 56-latek podpisał dwuletni kontrakt, a w poniedziałek poprowadził pierwszy trening. Wziął też udział w konferencji prasowej.

– Podczas zgrupowania będę chciał bliżej poznać wszystkich zawodników, w ciągu paru dni zamierzam także porozmawiać z Maciejem Skorżą do którego mam szacunek za osiągnięcia. Mamy jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia sezonu, mam nadzieję, że dwa tygodnie do rozpoczęcia sezonu pozwolą nam właściwie przygotować się do sezonu. Jestem gotowy na wyzwania, na szybkie przygotowanie Lecha do rozgrywek – zapowiedział John van den Brom, który przedstawił swojego członka sztabu szkoleniowego.

– Denny Landzaat dołączy do sztabu w Opalenicy, do Polski przybędzie dzisiaj. Reszta członków sztabu szkoleniowego zostaje, wiem od Tomasza Rząsy, że ten sztab ludzi dobrze pracuje i dobrze funkcjonuje. Lech Poznań ma bardzo dobrą akademię, w której jest wiele talentów. Jest wielu młodych piłkarzy, którzy mogą iść w ślady Jakuba Kamińskiego – ocenił holenderski szkoleniowiec. Kulisy jego zatrudnienia zdradził zaś dyrektor sportowy Lech.

– Po nagłym odejściu Macieja Skorży mieliśmy mało czasu na przejrzenie naszych list potencjalnych kandydatów. Ja jako osoba odpowiedzialna za rekrutację wraz ze swoją grupą spotkaliśmy się z kandydatami, na końcu zostało nam 3-4 kandydatów z którymi rozmawialiśmy na żywo. W ostatnich dniach John van den Brom stał się naszym głównym kandydatem, szybko doszliśmy do porozumienia i podpisaliśmy umowę – rzekł Tomasz Rząsa.

