Emil Holm po roku może opuścić szeregi Spezii

Zawodnik jest obserwowany przez czołowe włoskie zespoły

Mowa o takich klubach jak: Juventus, Inter, Atalanta i Torino

Emil Holm z ciekawym transferem wewnątrz Serie A?

Jak informuje Nicolo Schira, Emil Holm po zaledwie roku może opuścić drużynę Spezii. Zawodnik bowiem znalazł się na celowniku czołowych włoskich klubów – Juventusu, Interu, Atalanty oraz Torino. Cała czwórka będzie chciała wykorzystać fakt, że zawodnik wraz z obecnym zespołem spadł z Serie A i kwota transferu nie powinna zwalać z nóg.

Spezia może mówić o sporym nieszczęściu, że Lega Serie A wprowadziła zasadę dodatkowego meczu o utrzymanie. Piłkarze ze Stadio Alberto Picco w ostatnim meczu sezonu zmierzyli się z Hellasem Verona, z którym przegrali aż 1:3. Wraz ze wcześniej wspomnianym Emilem Holmem z włoskiej elity spadli Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca oraz Szymon Żurkowski.

Dwukrotny reprezentant Szwecji trafił do Spezii już w 2021 roku, jednak od razu po przeprowadzce został wypożyczony do duńskiego SonderjyskE. Całą minioną kampanię spędził już we włoskim zespole, gdzie był jednym z najlepszych zawodników, mimo że przez problemy zdrowotne w rozgrywkach Serie A rozegrał tylko 20 spotkań. W tym czasie zdobył jedną bramkę oraz dwukrotnie zanotował asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia 23-latka na zaledwie pięć milionów euro.

