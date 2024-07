Soule dostał ultimatum od Juventusu ws. transferu. Młody gwiazdor jest nieugięty

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Matias Soulè

Soule chce tylko transferu do Romy

Zarówno Roma, jak i Leicester City chcą pozyskać utalentowanego Matiasa Soule, a oferta angielskiego klubu jest korzystniejsza pod względem finansowym niż ta złożona przez zespół Daniele De Rossiego. Juventus, mając na uwadze konieczność pozyskania dodatkowych środków przed inwestycją w Teuna Koopmeinersa z Atalanty, chciałby sprzedać Soule za jak najwyższą kwotę.

Jednakże, sam Soule jasno wyraził swoje stanowisko – zgodził się dołączyć do Romy i nie jest zainteresowany przeprowadzką do Leicester City. Ta sytuacja stawia Juventus w trudnej pozycji, gdyż sprzedaż do Romy oznaczałaby mniejsze zyski finansowe niż w przypadku oferty z Premier League.

Tymczasem “Corriere dello Sport” opisuje spotkanie pomiędzy Soule a dyrektorami Juventusu, na którym klub postawił zawodnikowi ultimatum. Jeśli Argentyńczyk nie zaakceptuje korzystnej oferty z Premier League, zostanie zesłany do drużyny Next Gen. Jednakże, technicznie rzecz biorąc, Soule nie może grać w zespole Next Gen w Serie C, ponieważ ma na koncie ponad 50 występów w Serie A dla Juventusu i Frosinone.

Matias Soule nie zamierza się uginać pod presją klubu i zdecydowanie wskazał, że jedyną opcją transferową, jaką jest zainteresowany, to przeprowadzka do Romy. Stawia to Juventus w jeszcze trudniejszej sytuacji, zmuszając ich do podjęcia decyzji, która może nie być dla nich najkorzystniejsza finansowo.

