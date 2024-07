Problemy Milanu na rynku transferowym. Musi zmienić plany

AC Milan rozpoczął rozmowy z Udinese w sprawie pozyskania utalentowanego pomocnika, Lazara Samardzica. Rossoneri zmieniają swoje plany z uwagi na trudności napotkane przy transferze Youssoufa Fofany z AS Monaco, donosi "Calciomercato".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lazar Samardzic

Milan intensyfikuje starania o Lazara Samardzicia

AC Milan od dawna poszukuje wzmocnień w linii pomocy, aby sprostać wymaganiom nowego trenera, Paulo Fonseki. Jednak negocjacje z Monaco w sprawie Youssoufa Fofany napotkały poważne trudności. Francuski klub zdecydował się podnieść cenę piłkarza ze względu na zainteresowanie Manchesteru United i Atletico Madryt. W tej sytuacji, Rossoneri skierowali swoje wysiłki w stronę Lazara Samardzica z Udinese i próbują przyspieszyć negocjacje.

Samardzić jest jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych talentów na rynku transferowym w Serie A. W ostatnich dwóch oknach transferowych był bliski przeprowadzek do Interu, Napoli i Juventusu. Obecnie najbliżej mu do Milanu. Mimo, iż jego kontrakt wygasa dopiero za dwa lata to bardzo prawdopodobne, że zmieni otoczenie już teraz.

Daniele Longo z “Calciomercato” informuje, że Milan nawiązał już rozmowy z Udinese, aby negocjować transfer Samardzica. Włoski klub jest gotowy zapłacić 25 milionów euro za młodego pomocnika. Od momentu, gdy Samardzic dowiedział się o zainteresowaniu ekipy z San Siro, zaczął naciskać na przeprowadzkę do Rossonerich, nie chcąc ponownie stracić tej szansy. Odrzucił już oferty Lazio i Fenerbahce, ponieważ pragnie rywalizować w Lidze Mistrzów.

Milan nawiązał kontakt z ojcem i agentami Samardzica, czyniąc postępy w sprawie wynagrodzenia i prowizji. Przed finalizacją umowy klub musi jednak sprzedać jednego ze swoich obecnych pomocników – Yacine Adliego lub Ismaela Bennacera.

