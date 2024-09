Śląsk Wrocław wkrótce będzie mógł ogłosić odejście Patryka Klimali. Według Nicholasa Lennona z "The Roar" napastnik podpisał już umowę z Sydney FC.

Źródło: Nicholas Lennon / The Roar

Śląsk w końcu pozbędzie się Klimali

Śląsk Wrocław sprowadził Patryka Klimala z myślą o tym, że ten będzie nie tylko cennym uzupełnieniem zespołu, ale i w krótce, w dłuższej lub krótszej perspektywie, stanie się graczem podstawowej jedenastki. Tak się jednak nie stało. Właściwie można powiedzieć, że pobyt 26-latka na Dolnym Śląsku to całkowite rozczarowanie i ogromna strata pieniędzy, bowiem choć napastnik przychodził do klubu za darmo, to jego umowa w zespole jest jedną z najwyższych.

W pierwszym zespole Jacka Magiery Klimala rozegrał tylko 11 spotkań, w których zanotował jedną asystę. Przez większość czasu, w tym od początku przygotowań do tego sezonu spędził on w zespole III-ligowych rezerw. Oczywistym więc było, że wrocławianie będą chcieli się go pozbyć, ale saga transferowa związana z odejściem Polaka trwała bardzo długo.

Teraz jednak doszła ona do końca i wszystko wskazuje na to, że Patryk Klimala oficjalnie pożegna się ze Śląskiem w przeciągu kilku najbliższych godzin. Według informacji przekazanych przez Nicholasa Lennona z “The Roar”, umowa między Klimalą a Sydney FC została już podpisana i wkrótce dojdzie do oficjalnego ogłoszenia tego ruchu. 26-latek już od kilku dni przebywał w Australii na testach medycznych.

