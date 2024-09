Śląsk Wrocław blisko pozyskania napastnika. Prezes ujawnił szczegóły kontraktu

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Świerczok zostanie piłkarzem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław kilka dni temu oficjalnie rozstał się z Patrykiem Klimalą. Napastnik został odesłany na wypożyczenie do ligi australijskiej, gdzie będzie bronił barw Sydney FC. Jego miejsce w zespole Jacka Magiery ma zająć inny snajper, który w przeszłości grał już w PKO BP Ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach ekipę wicemistrza Polski wzmocni Jakub Świerczok.

Informacje odnośnie transferu Świerczoka do Śląska Wrocław pojawiły się w mediach społecznościowych już jakiś czas temu. Patryk Załęczny, który pełni funkcję prezesa wrocławskiego klubu w rozmowie z Kanałem Sportowym potwierdził, że trwają rozmowy z piłkarzem. Ponadto ujawnił, że kontrakt 31-latka będzie nie tylko korzystny dla samego zawodnika, ale przede wszystkim dla Śląska.

– Jesteśmy bardzo blisko pozyskania tego napastnika. To jest kontrakt bardzo korzystny dla obu stron. Wydaje mi się, że bardziej dla Śląska Wrocław, bo on ma motywować Kubę do zdobywania bramek, żeby rozgrywał jak najwięcej minut – powiedział Patryk Załęczny w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Godząc się na takie warunki Śląska Wrocław, Kuba pokazuje, że jest zmotywowany do powrotu. Liczymy, że to będzie dla nas dobry transfer – dodał prezes klubu.

Świerczok obecnie pozostaje bez klubu, gdyż kilka tygodni temu rozstał się z japońskim zespołem Omiya Ardija. Podczas gry na drugim i trzecim poziomie ligi japońskiej wystąpił w 15 meczach, w których zdobył 5 goli i zaliczył jedną asystę.