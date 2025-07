Śląsk sprzedał wielki talent. Trafił do mistrza kraju

Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Ante Šimundža

Śląsk wysyła talent w świat

Po pięciu latach od rozpoczęcia przygody z Akademią Bartosz Szywała zmienia miejsce rozwoju. Śląsk Wrocław potwierdził informacje portalu Goal.pl i oficjalnie ogłosił definitywny transfer obiecującego zawodnika, który przeniósł się do Czech. Nowym klubem 16-latka będzie Slavia Praga, a więc mistrz kraju. Na razie napastnik dołączy do drużyn młodzieżowych Sešívaních.

Szywała miał okazję zanotować 18 spotkań w seniorskim futbolu – w poprzednim sezonie występował nie tylko w Centralnej Lidze Juniorów, ale także w trzecioligowych rezerwach Śląska. W 11 meczach CLJ strzelił sześć goli, natomiast w 3. Lidze udało mu się zdobyć dwie bramki. Ante Šimundža postanowił docenić postawę nastolatka i włączył go do pierwszej drużyny, z którą rozpoczął on przygotowania do obecnych rozgrywek.

Bartosz Szywała odchodzi ze Śląska Wrocław. Młody piłkarz przenosi się do czeskiej Slavii Praga na zasadzie transferu definitywnego 🤝



Bartek, dziękujemy za reprezentowanie barw WKS-u i życzymy powodzenia w dalszej karierze! 🇮🇹 pic.twitter.com/8GCwodPVDd — Akademia Śląska Wrocław (@AkademiaSlaska) July 25, 2025

– Kontrakt Szywały ze Śląskiem obowiązywał jeszcze przez rok, do czerwca 2026, ale piłkarz wraz z rodziną zdecydował się wybrać ofertę mistrza Czech, Slavii Praga, gdzie najpierw będzie walczył o miejsce w składzie w zespołach młodzieżowych, a wkrótce podejmie także rękawicę w kontekście kadry pierwszej drużyny Slavii – czytamy w komunikacje opublikowanym na klubowej stroni wrocławian.